Νέες αποκαλύψεις για τη διαρροή δεδομένων 22 εκατομμυρίων πολιτών στα γαλλικά ταχυδρομεία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη γιγανταία κυβερνοεπίθεση που έπληξε τη Maileva, τη θυγατρική ψηφιακών υπηρεσιών του ομίλου La Poste. Η επίθεση αυτή αρχικά φάνηκε να έχει εκθέσει τα προσωπικά δεδομένα 22 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ωστόσο, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του γαλλικού Τύπου μαρτυρούν ότι η υπόθεση είναι πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι αρχικά παρουσιάστηκε, καθώς κατά τη διάρκεια ενός εξαήμερου «μπλακ άουτ», εκτός από διευθύνσεις, έπεσαν στα χέρια των εισβολέων και ιατρικοί φάκελοι ασθενών.

Η αρχική κυβερνοεπίθεση και η σιωπή της Maileva

Η Maileva προχώρησε σε αιφνιδιαστική διακοπή των υπηρεσιών της το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη όταν η εταιρεία διαπίστωσε ύποπτες παραβιάσεις σε εταιρικούς λογαριασμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την αποστολή αλληλογραφίας εν αγνοία των ιδιοκτητών τους. Αυτή η ενέργεια οδήγησε σε ένα εκτεταμένο «μπλακ άουτ» των ψηφιακών της υπηρεσιών.

Για έξι ολόκληρες ημέρες, η πλατφόρμα παρέμεινε εκτός λειτουργίας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της. Στις 29 Σεπτεμβρίου, η Maileva επανήλθε σε λειτουργία, ωστόσο δεν έκανε την παραμικρή επίσημη αναφορά για υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, παρά το μέγεθος του προβλήματος που είχε προκύψει από την κυβερνοεπίθεση.

Το ντόμινο των αποκαλύψεων και το πραγματικό μέγεθος της διαρροής

Το «ντόμινο» των αποκαλύψεων ξεκίνησε στις 9 Οκτωβρίου, αρκετές ημέρες μετά την επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Τότε, μια υπηρεσία υγείας στην πόλη Κεμπέρ (Quimper) παραδέχθηκε πρώτη δημοσίως ότι χάκερς είχαν «τρύπωσαν» στη βάση παρακολούθησης αλληλογραφίας της Maileva, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για παραβίαση δεδομένων.

Χρειάστηκαν εβδομάδες πιέσεων και μαζικών ειδοποιήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο, για να αποκαλυφθεί το πραγματικό και πλήρες μέγεθος της διαρροής. Τελικά, έγινε γνωστό ότι συνολικά 39 εκατομμύρια εγγραφές αλληλογραφίας είχαν παραβιαστεί, εκθέτοντας τα προσωπικά δεδομένα 22 εκατομμυρίων πολιτών, γεγονός που ανέδειξε την τεράστια κλίμακα της κυβερνοεπίθεσης.

Ψευδείς διαβεβαιώσεις και η έρευνα του γαλλικού Τύπου

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις του ομίλου La Poste, ο οποίος υποστήριζε ότι η ζημιά από την κυβερνοεπίθεση περιορίστηκε αποκλειστικά σε ονοματεπώνυμα και ταχυδρομικές διευθύνσεις, η έρευνα της εφημερίδας Le Figaro απέδειξε πως αυτή η δήλωση δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια. Οι αρχικές πληροφορίες αποδείχθηκαν ελλιπείς, καθώς η έκταση της παραβίασης ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του γαλλικού Τύπου, μεταξύ των οποίων οι Le Figaro, Ouest-France και Frandroid, η υπόθεση ήταν πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι αρχικά παρουσιάστηκε. Οι δημοσιογραφικές έρεβες έφεραν στο φως ότι η παραβίαση περιλάμβανε και ευαίσθητα δεδομένα, όπως ιατρικούς φακέλους, τα οποία δεν είχαν αναφερθεί στην αρχική ενημέρωση προς το κοινό.

Στο στόχαστρο κρίσιμες δομές υγείας και ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ανάμεσα στους πελάτες που επλήγησαν από την κυβερνοεπίθεση βρίσκονται και κρίσιμες δομές υγείας, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Συγκεκριμένα, αναφέρονται το εμβληματικό Νοσοκομείο Foch, το οποίο βρίσκεται στα προάστια του Παρισιού, καθώς και τα ιατρικά εργαστήρια του ομίλου Inovie, τα οποία διαχειρίζονται μεγάλο όγκο ευαίσθητων πληροφοριών.

Στην περίπτωση του Νοσοκομείου Foch, η παραβίαση ξεπέρασε κάθε όριο, καθώς οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση ακόμα και σε περιεχόμενο επιστολών υπενθύμισης πληρωμής. Μέσω αυτών των επιστολών, υποκλάπηκαν σημαντικά προσωπικά και ιατρικά στοιχεία, όπως αριθμοί τιμολογίων, ακριβείς ημερομηνίες νοσηλείας ή θεραπειών, καθώς και τα οφειλόμενα ποσά των ασθενών, εκθέτοντας ένα ευρύ φάσμα ευαίσθητων δεδομένων.

Διαρροή δεδομένων και για χιλιάδες ενοικιαστές κοινωνικής κατοικίας

Εκτός από τις δομές υγείας, η κυβερνοεπίθεση είχε επιπτώσεις και σε χιλιάδες ενοικιαστές μεγάλων οργανισμών κοινωνικής κατοικίας. Αυτοί οι πολίτες είδαν τα προσωπικά τους στοιχεία να διαρρέουν, προσθέτοντας ένα ακόμα επίπεδο ανησυχίας στην υπόθεση.

Μεταξύ των οργανισμών κοινωνικής κατοικίας που επηρεάστηκαν συγκαταλέγονται οι Flandre Opale Habitat, Altéal και IZILO. Η διαρροή δεδομένων από αυτούς τους φορείς επηρέασε ένα ευρύ φάσμα πολιτών, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία βρέθηκαν εκτεθειμένα λόγω της κυβερνοεπίθεσης στη Maileva.

Με πληροφορίες από: Topontiki