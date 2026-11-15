Η 53η επέτειος του Πολυτεχνείου: Άνοιξαν οι πύλες για τον τριήμερο εορτασμό

Ο τριήμερος εορτασμός για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου ξεκίνησε, με τις πύλες του ιστορικού συγκροτήματος να ανοίγουν λίγο πριν τις 7:00 το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026. Φοιτητικοί Σύλλογοι και συλλογικοί φορείς εισήλθαν στον χώρο, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη των εκδηλώσεων που θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Οι εκδηλώσεις στον ιστορικό χώρο

Για σήμερα Κυριακή 15 Νοεμβρίου και αύριο Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, έχει προγραμματιστεί πλήθος εκδηλώσεων εντός του Πολυτεχνείου. Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα πεδίο διαλόγου στον ιστορικό χώρο, αναδεικνύοντας τη σημασία των γεγονότων.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκθέσεις και ντοκιμαντέρ. Αυτά τα αφιερώματα «μιλούν» για τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, προσφέροντας μια αναδρομή στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Περιορισμοί λειτουργίας των πυλών

Ο τριήμερος εορτασμός πραγματοποιείται με συγκεκριμένους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από την Πρυτανεία του ιδρύματος. Αυτοί οι περιορισμοί αφορούν τις ώρες λειτουργίας των εξωτερικών πυλών του ιστορικού συγκροτήματος στην οδό Πατησίων.

Συγκεκριμένα, κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2026, οι πύλες θα ανοίγουν στις 8:30 το πρωί και θα κλείνουν στις 18:00 το απόγευμα. Υπάρχει επίσης η πρόβλεψη να κλείσουν νωρίτερα, εάν κριθεί σκόπιμο για την ασφάλεια των κτηρίων. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, ημέρα κορύφωσης των εκδηλώσεων, οι πύλες θα ανοίξουν στις 9:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 13:00 το μεσημέρι.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις αυτές ξεκίνησαν από σήμερα Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες που θα παρουσιάζονται στην περιοχή.

Αναλυτικά τα μέτρα για την κυκλοφορία

Η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, θα ισχύουν από την 06:00 ώρα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 έως την 06:00 ώρα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026. Αυτό το χρονικό πλαίσιο καλύπτει όλη την περίοδο των εορτασμών και των σχετικών μετακινήσεων.

Ειδικότερα, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων θα ξεκινήσει από τις 06:00 το πρωί. Επιπλέον, θα υπάρξει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μέτρα Τροχαίας

Σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων. Αυτές οι αλλαγές αφορούν τόσο τα Λεωφορεία όσο και τα Τρόλεϊ, προκειμένου να προσαρμοστούν στις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει σχεδιάσει και θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας. Σκοπός είναι η ομαλή ροή των οχημάτων και η ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki