Ο Παούνοβιτς χαρακτήρισε απαράδεκτη την αποβολή του Ζίβκοβιτς

Ο προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την αποβολή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στον αγώνα του Nations League απέναντι στη Γερμανία, χαρακτηρίζοντας την απόφαση λανθασμένη. Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε ότι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ δεν χρησιμοποίησε υβριστικές εκφράσεις προς τον διαιτητή, με την κόκκινη κάρτα να στερεί τον Ζίβκοβιτς από την αναμέτρηση της προσεχούς Δευτέρας με την Ελλάδα.

Η αποβολή του Ζίβκοβιτς και η ήττα από τη Γερμανία

Ο αγώνας της Σερβίας με τη Γερμανία, που διεξήχθη στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League, σημαδεύτηκε από την ήττα των γηπεδούχων με σκορ 3-1. Αυτό το αποτέλεσμα διατήρησε τη Σερβία χωρίς βαθμούς στον όμιλο, συνεχίζοντας τον αρνητικό της απολογισμό στη διοργάνωση.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα. Η απόφαση αυτή του διαιτητή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του προπονητή της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, ο οποίος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για την ενέργεια του ρέφερι.

Οι δηλώσεις του Βέλικο Παούνοβιτς

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το τέλος του αγώνα, ο Βέλικο Παούνοβιτς έψεξε την απόφαση του διαιτητή να δείξει την κόκκινη κάρτα στον Ζίβκοβιτς. Ο προπονητής ξεκαθάρισε με έμφαση ότι ο ποδοσφαιριστής του δεν έβρισε τον διαιτητή, διαψεύδοντας έτσι οποιαδήποτε τέτοια εικασία.

Ο Παούνοβιτς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τη συζήτηση που είχε τόσο με τον Ζίβκοβιτς όσο και με τον ίδιο τον διαιτητή, προέκυψε ότι η φράση που χρησιμοποίησε ο παίκτης ήταν «καταστροφή». Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία βρισιά και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το να δέχονται κόκκινες κάρτες για τέτοιου είδους εκφράσεις.

Η απουσία του Ζίβκοβιτς από τον αγώνα με την Ελλάδα

Η αποβολή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στον αγώνα με τη Γερμανία έχει άμεσες συνέπειες για την εθνική ομάδα της Σερβίας. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ θα στερηθεί τη συμμετοχή του στον επικείμενο αγώνα κόντρα στην Ελλάδα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την προσεχή Δευτέρα, στις 16 Νοεμβρίου.

Η απουσία του Ζίβκοβιτς αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα του Παούνοβιτς, καθώς χάνει έναν βασικό της παίκτη και αρχηγό σε μία κρίσιμη αναμέτρηση του Nations League. Η συγκεκριμένη εξέλιξη περιπλέκει περαιτέρω τα σχέδια του προπονητή ενόψει του αγώνα με την ελληνική ομάδα.

Απογοήτευση για τις αποφάσεις εις βάρος της Σερβίας

Ο Βέλικο Παούνοβιτς εξέφρασε τη γενικότερη απογοήτευσή του για τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν στον αγώνα και τις αποφάσεις που ελήφθησαν εις βάρος της ομάδας του. Δήλωσε ότι ο απολογισμός είναι αρνητικός ως προς αυτό το κομμάτι και ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στα αποδυτήρια.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι αυτό το ζήτημα τον πονάει πολύ και ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να το διορθώσει. Η Σερβία συνεχίζει την πορεία της στο Nations League χωρίς βαθμούς, γεγονός που εντείνει την πίεση και την ανάγκη για βελτίωση στις επόμενες αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta