Οι κάστορες επιστρέφουν στο Λοχ Νες μετά από 500 χρόνια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Οργανώσεις στη Σκωτία ξεκινούν την απελευθέρωση καστόρων κοντά στο Λοχ Νες, μια πρωτοβουλία που σηματοδοτεί την επιστροφή του είδους στην περιοχή για πρώτη φορά μετά από 500 χρόνια. Συγκεκριμένα, οι φορείς Trees for Life και Beaver Trust θα απελευθερώσουν έως και 15 οικογένειες καστόρων στη γύρω περιοχή, ξεκινώντας αυτόν τον μήνα Νοέμβριο και συνεχίζοντας για τα επόμενα τρία χρόνια. Στόχος είναι η καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, η βελτίωση των υδροβιότοπων και η ενίσχυση της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας.

Η επιστροφή των καστόρων στο Λοχ Νες

Οι οργανώσεις Trees for Life και Beaver Trust, εξειδικευμένοι φορείς στον τομέα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, αναλαμβάνουν την υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, και με έναρξη τον τρέχοντα μήνα Νοέμβριο, θα απελευθερωθούν έως και 15 οικογενειακές ομάδες καστόρων στην ευρύτερη περιοχή του Λοχ Νες.

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για την αύξηση του πληθυσμού των καστόρων στη Σκωτία, η οποία ξεκίνησε το 2022 και προβλέπεται να διαρκέσει έως το 2045. Η NatureScot, μια περιβαλλοντική υπηρεσία, εκτιμά ότι οι κάστορες θα βελτιώσουν σημαντικά την ποικιλομορφία στις περιοχές που περιβάλλουν το ποτάμι.

Ο ρόλος των καστόρων στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Η επανεισαγωγή των καστόρων στο οικοσύστημα του Λοχ Νες έχει ως πρωταρχικό σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Τα ζώα αυτά διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς κατασκευάζουν φράγματα και κανάλια.

Αυτές οι κατασκευές συμβάλλουν στην επανασύνδεση ποταμών, υδροβιότοπων και πεδιάδων πλημμύρας. Μέσω αυτής της φυσικής διαδικασίας, βελτιώνεται η κατάσταση της άγριας ζωής και μετριάζονται οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες.

Οφέλη για τη φύση και τους ανθρώπους

Ο Άλαν ΜακΔονέλ, επικεφαλής του Trees for Life, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι κάτοικοι αποτελούν βασικούς συμμάχους στην αντιμετώπιση των αλληλοσυνδεόμενων κρίσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας που αντιμετωπίζουμε όλοι, οπότε αυτό το επιτυχημένο αποτέλεσμα μας δίνει πραγματική ελπίδα για το μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Ρόμπι Κέρναχαν, διευθυντής άγριας ζωής της NatureScot, πρόσθεσε ότι «οι κάτοικοι μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη στη φύση και στους ανθρώπους, δημιουργώντας οικοτόπους όπως λίμνες και υδροβιότοπους όπου ευημερούν άλλα είδη, καθώς και μετράζοντας τις ροές του νερού σε περιόδους πλημμύρας και λειψυδρίας».

Ενίσχυση του οικοτουρισμού και προστασία των ζώων

Ένα επιπλέον κίνητρο για την επανεισαγωγή αυτού του είδους στο Λοχ Νες είναι η ενίσχυση του οικοτουρισμού, κάτι που αναμένεται να αποφέρει οφέλη στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της περιοχής. Η παρουσία των καστόρων προβλέπεται να προσελκύσει επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την άγρια ζωή.

Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη των ζώων μετά την απελευθέρωσή τους και να αποτραπεί η ενόχλησή τους από περίεργους θεατές, θα παρασχεθούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες θα αφορούν τα σημεία όπου η παρουσία των καστόρων δεν πρέπει να διαταραχθεί, επιτρέποντάς τους να ζήσουν και να αναπτυχθούν ανενόχλητα στο νέο τους περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta