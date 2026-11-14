Ο προδιαβήτης: Ένα «τσιμπημένο ζάχαρο» που απαιτεί άμεση προσοχή

Μια οριακή τιμή σακχάρου στο αίμα, συχνά περιγραφόμενη ως «λίγο τσιμπημένο ζάχαρο», μπορεί να κρύβει έναν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία, καθώς αποτελεί ένδειξη προδιαβήτη. Αυτή η κατάσταση, αν και δεν σημαίνει αναπόφευκτη εμφάνιση διαβήτη, λειτουργεί ως ένα κρίσιμο σήμα που απαιτεί άμεση κινητοποίηση και παρέμβαση.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, καθηγητής Παθολογίας–Μεταβολικών Νοσημάτων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, τόνισε τη σημασία της πρόληψης και των αλλαγών στον τρόπο ζωής. Όπως αναφέρει, μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι η απώλεια βάρους και η συστηματική σωματική δραστηριότητα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε ανθρώπους υψηλού κινδύνου κατά περίπου 60%.

Τι είναι ο προδιαβήτης και ποιες οι ενδεικτικές τιμές

Ο προδιαβήτης περιγράφει μια κατάσταση όπου τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα είναι αυξημένα σε σχέση με το φυσιολογικό, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα τα διαγνωστικά όρια για τον διαβήτη. Ο κ. Μακρυλάκης εξηγεί ότι ενδεικτικές τιμές σακχάρου νηστείας από 100 έως 125 mg/dL, μετά από τουλάχιστον οκτώ ώρες χωρίς φαγητό, υποδεικνύουν μια διαταραχή που χρήζει αξιολόγησης.

Πρόκειται για ένα εργαστηριακό εύρημα που σηματοδοτεί αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 στο μέλλον. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί αναπόφευκτη εξέλιξη. Σε κάποιους ανθρώπους οι τιμές παραμένουν σταθερές, σε άλλους επανέρχονται στο φυσιολογικό, ενώ σε άλλους μπορεί να αυξηθούν. Ο τρόπος ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία αυτής της διαταραχής.

Η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης

Η διαπίστωση οριακού σακχάρου δεν δικαιολογεί εφησυχασμό, αλλά αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για παρέμβαση. Χωρίς τις απαραίτητες αλλαγές, ο κίνδυνος εκδήλωσης διαβήτη τύπου 2 τα επόμενα 3-5 χρόνια είναι αυξημένος. Η παρέμβαση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της εξέλιξης της διαταραχής σε πλήρη διαβήτη.

Ο καθηγητής Μακρυλάκης υπογραμμίζει ότι μια οριακή μέτρηση μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η πρόληψη είναι εφικτή και η έγκαιρη αντιμετώπιση του προδιαβήτη μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση της νόζου.

Απώλεια βάρους και συστηματική σωματική δραστηριότητα

Μεγάλες επιστημονικές μελέτες έχουν αναδείξει τη δύναμη της απώλειας βάρους και της συστηματικής σωματικής δραστηριότητας στην πρόληψη του διαβήτη. Οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι οι δύο αυτοί παράγοντες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 κατά περίπου 60% σε άτομα που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο.

Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι, παρόλο που τα γονίδια δεν αλλάζουν, οι καθημερινές συνήθειες μπορούν να τροποποιηθούν με θετικό αντίκτυπο στην υγεία. Η υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην μάχη κατά του διαβήτη.

Ο ρόλος της κληρονομικότητας και της παχυσαρκίας

Η κληρονομικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2, ειδικά όταν υπάρχει ιστορικό της νόσου σε συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως οι γονείς και τα αδέλφια. Ωστόσο, η γενετική προδιάθεση δεν σημαίνει ότι η εμφάνιση της νόσου είναι αναπόφευκτη. Ούτε η ηλικία στην οποία νόσησε ένας συγγενής αποτελεί ασφαλή οδηγό για το πότε μπορεί να εμφανιστεί διαβήτης στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Ο κ. Μακρυλάκης εξηγεί ότι το γεγονός πως ένας γονιός εμφάνισε διαβήτη στα 80 του δεν αποκλείει το παιδί του να εμφανίσει τη νόσο πολύ νωρίτερα, ιδιαίτερα εάν συνυπάρχει παχυσαρκία. Ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και στην εφηβεία, σε συνθήκες σοβαρής παχυσαρκίας. Παράλληλα, τονίζει ότι το φυσιολογικό βάρος δεν αποκλείει τη νόσο, καθώς η παχυσαρκία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας κινδύνου.

Με πληροφορίες από: Topontiki