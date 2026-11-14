Η εθνική Ελλάδας διασύρθηκε με 7-0 από την Ολλανδία και δέχτηκε σφοδρή κριτική από τον ευρωπαϊκό Τύπο

Η εθνική Ελλάδας γνώρισε έναν ανεπανάληπτο διασυρμό με 7-0 από την Ολλανδία, σε αγώνα για το Nations League που διεξήχθη στο Άμστερνταμ. Η βαριά αυτή ήττα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και σκληρή κριτική από τον ευρωπαϊκό Τύπο, ο οποίος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την εμφάνιση της «γαλανόλευκης» ως «ταπείνωση» και «ντροπή».

Η βαριά ήττα στο Άμστερνταμ

Η αναμέτρηση της εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ εξελίχθηκε σε εφιάλτη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το τελικό 7-0 θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα όσον αφορά την ήττα, αλλά όχι και ως προς την έκταση του σκορ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα επτά γκολ που δέχτηκε η ελληνική ομάδα θα μπορούσαν να ήταν ακόμα και δέκα, αν οι «οράνιε» δεν είχαν πατήσει φρένο στο δεύτερο ημίχρονο. Η εικόνα της «γαλανόλευκης» στο γήπεδο έμοιαζε με αυτή του… Σαν Μαρίνο, ένα γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα ευρωπαϊκά Μέσα.

Σκληρή κριτική από τον βελγικό και γαλλικό Τύπο

Ο ευρωπαϊκός Τύπος δεν χαρίστηκε στην εθνική Ελλάδας μετά τον διασυρμό. Η βελγική HLN ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Ολλανδία έδωσε ένα γερό χαστούκι στην Ελλάδα», προσθέτοντας πως «αν δεν ήξερες ότι στο γήπεδο βρίσκονταν έντεκα Έλληνες, θα νόμιζες ότι στο Άμστερνταμ είχε ταξιδέψει το Σαν Μαρίνο».

Από την πλευρά του, το γαλλικό Eurosport έκανε λόγο για «ταπείνωση» στον τίτλο του δημοσιεύματός του. Το γαλλικό Μέσο σημείωσε ότι οι Έλληνες, οι οποίοι πλέον ισοβαθμούν με τη Γερμανία με 8 βαθμούς, θα προσπαθήσουν να κερδίσουν εντός έδρας τη Σερβία, ελπίζοντας σε ένα λάθος της Μάνσαφτ. Ωστόσο, εξέφρασε προβληματισμό για τη διάθεση των παικτών του προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μόλις 72 ώρες μετά από αυτή τη συντριβή, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις χειρότερες ήττες στην ιστορία τους.

Οι αντιδράσεις του ολλανδικού και σερβικού Τύπου

Στην Ολλανδία, η De Telegraaf αποθέωσε την εθνική ομάδα του Τσάβι, γράφοντας ότι «η εθνική Ολλανδίας δεν άφησε τίποτα όρθιο απέναντι στην Ελλάδα και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League». Το δημοσίευμα υπογράμμισε την απόλυτη κυριαρχία των «οράνιε», οι οποίοι δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην εθνική Ελλάδας.

Στη Σερβία, η ιστοσελίδα Mozzart Sport δεν έκρυψε την έκπληξή της, αναφέροντας: «Ξέσπασε ντροπή! Οι Έλληνες δέχθηκαν επτά γκολ από την Ολλανδία». Το σερβικό δημοσίευμα αποθέωσε την εμφάνιση των Μόλεν, Τίμπερ, Ρέιντερς και Ντάμφρις, ενώ παράλληλα άσκησε δριμεία κριτική στην αμυντική λειτουργία της Ελλάδας. Μάλιστα, τόνισε ότι δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς χειρότερη εμφάνιση κεντρικού αμυντικού σε διάστημα 90 λεπτών.

Ισπανικά Μέσα και ο «Κρόιφισμός» του Τσάβι

Και στην Ισπανία, η βαριά ήττα της Ελλάδας απασχόλησε τον Τύπο. Η εφημερίδα Marca είχε τίτλο «Ολλανδία 7-0 Ελλάδα – Αφιέρωμα στον “Κρόιφισμό” του Τσάβι», παρουσιάζοντας την εμφάνιση των Ολλανδών ως μια πραγματική ποδοσφαιρική παράσταση. Η Marca συνέδεσε την κυριαρχική εμφάνιση της Ολλανδίας με τη φιλοσοφία του Γιόχαν Κρόιφ, αναδεικνύοντας την επίδραση του προπονητή Τσάβι.

Η AS, μια άλλη μεγάλη ισπανική αθλητική εφημερίδα, στον τίτλο της έγραψε: «Ξεκίνησε η Xavimania!», τονίζοντας περαιτέρω την επιρροή του Τσάβι στην εθνική Ολλανδίας και τον ενθουσιασμό γύρω από την ομάδα του.

Η συνέχεια για την εθνική Ελλάδας

Μετά τον ανεπανάληπτο διασυρμό, η εθνική Ελλάδας καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της και να επικεντρωθεί στην επόμενη αναμέτρηση. Η ομάδα έχει μπροστά της έναν «τελικό» με τη Σερβία, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026.

Στον αγώνα αυτό, η εθνική Ελλάδας θα διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, σε μια προσπάθεια να ανακάμψει από την πρόσφατη συντριβή και να διατηρήσει τις ελπίδες της για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit