Αρχαίο ινδιάνικο νεκροταφείο 7.200 ετών ανακαλύφθηκε κάτω από τη θάλασσα της Φλόριντα

Μια εντελώς μοναδική αρχαιολογική ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016, όταν ένας ερασιτέχνης δύτης εντόπισε ενδείξεις ανθρώπινων λειψάνων ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα. Ο δύτης, ο οποίος αναζητούσε προϊστορικά απολιθώματα, βρέθηκε μπροστά σε ένα εύρημα που οδήγησε στην επιβεβαίωση της ύπαρξης ενός αρχαίου ινδιάνικου νεκροταφείου, ηλικίας άνω των 7.200 ετών, κάτω από τα νερά του Κόλπου του Μεξικού.

Η αρχική ανακάλυψη και η κινητοποίηση

Το καλοκαίρι του 2016, ένας ερασιτέχνης δύτης, κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις ακτές της Φλόριντα, εντόπισε ενδείξεις ανθρώπινων λειψάνων. Η ανακάλυψη αυτή σήμανε συναγερμό στις αρχές, οδηγώντας σε εκτεταμένες έρεψεις στην περιοχή. Οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν αμέσως τις εργασίες τους, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές όπως σόναρ και μαγνητομετρία.

Στόχος των ερευνών ήταν ο εντοπισμός πιθανών ευρημάτων χωρίς να διαταραχθεί το έδαφος του πυθμένα. Η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε αποτελεσματική, επιτρέποντας στους επιστήμονες να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να εντοπίσουν περαιτέρω στοιχεία που επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση του δύτη.

Τα ευρήματα και η αρχαία ταφική πρακτική

Ο χώρος, ο οποίος είναι πλέον γνωστός ως Manasota Key Offshore, αποκαλύφθηκε ότι περιέχει ανθρώπινα λείψανα τουλάχιστον 11 ατόμων. Μεταξύ αυτών των λειψάνων περιλαμβάνονταν επτά ενήλικες, δύο βρέφη, καθώς και τα κατάλοιπα δύο ατόμων σε εμβρυϊκό στάδιο. Πέρα από τα ανθρώπινα οστά, εντοπίστηκαν και 49 ταφικά αντικείμενα, τα οποία προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τις πρακτικές των αρχαίων κοινοτήτων.

Στα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνονταν ίνες σχοινιών, ξύλινοι πάσσαλοι και τροποποιημένα κοχύλια. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ξύλινοι πάσσαλοι συνδέονταν με αρχαίες ταφικές πρακτικές που χρονολογούνται στην αρχαϊκή περίοδο, παρέχοντας μια σπάνια ματιά στις τελετουργίες των ανθρώπων που ζούσαν στην περιοχή πριν από χιλιάδες χρόνια.

Ο ρόλος της τύρφης στη διατήρηση

Ένα από τα καίρια στοιχεία που συνέβαλαν στην εξαιρετική διατήρηση των λειψάνων και των αντικειμένων ήταν η παρουσία τύρφης. Η τύρφη, ένα φυτικής προέλευσης υλικό, κάλυπτε τον πυθμένα της λίμνης όπου βρισκόταν αρχικά το νεκροταφείο. Αυτό το φυσικό υλικό έχει την ιδιότητα να επιβραδύνει σημαντικά τη διαδικασία της αποσύνθεσης.

Χάρη στην τύρφη, πολυάριθμα αντικείμενα και οργανικά κατάλοιπα κατάφεραν να αντέξουν στο πέρασμα των χιλιετιών, διατηρώντας την αρχική τους μορφή και παρέχοντας στους αρχαιολόγους πολύτιμα δεδομένα για τη ζωή και τις συνήθειες των αρχαίων κατοίκων της περιοχής.

Από λίμνη σε υποβρύχιο νεκροταφείο

Το νεκροταφείο βρίσκεται σήμερα σε βάθος περίπου 6,4 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο χώρος δεν ήταν πάντα υποβρύχιος. Εκτιμάται ότι πριν από 7.200 χρόνια, η περιοχή αποτελούσε μια λίμνη γλυκού νερού στην ξηρά, όπου οι αρχαίες κοινότητες πραγματοποιούσαν τις ταφές τους.

Εκείνη την περίοδο, η στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου 9 μέτρα χαμηλότερα από ό,τι είναι σήμερα. Η σταδιακή άνοδος της στάθμης των υδάτων, που συνέβη με την πάροδο των χιλιετιών, οδήγησε τελικά στην πλήρη κάλυψη της περιοχής από τα θαλασσινά νερά, μετατρέποντας το χερσαίο νεκροταφείο σε ένα υποβρύχιο αρχαιολογικό θησαυρό.

Πολύτιμα στοιχεία για τις αρχαίες κοινότητες

Η ανακάλυψη του Manasota Key Offshore προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς ήταν οι ινδιάνικες κοινότητες που κατοικούσαν στη Φλόριντα στο παρελθόν. Τα ευρήματα φωτίζουν πτυχές της καθημερινής τους ζωής, των ταφικών τους εθίμων και της κοινωνικής τους δομής.

Παράλληλα, ο χώρος παρέχει μοναδικά δεδομένα για το πώς διαμορφωνόταν το τοπίο της περιοχής πριν καλυφθεί από τα θαλασσινά νερά, συμβάλλοντας στην κατανόηση της γεωγραφικής και περιβαλλοντικής ιστορίας της Φλόριντα. Η μελέτη του νεκροταφείου συνεχίζεται, με τους αρχαιολόγους να ελπίζουν σε περαιτέρω αποκαλύψεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta