Ενημέρωση για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου χωρίς το επίμαχο γαλλικό έγγραφο

Μια διαδικασία ενημέρωσης που θύμιζε διπλωματική οπερέτα έλαβε χώρα με πρωταγωνιστή τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς για να τους ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε και η πολυσυζητημένη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα, ένα έγγραφο που δεν παρουσιάστηκε στους συνομιλητές του υπουργού.

Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης προχώρησε στην ενημέρωση των αρχηγών της αντιπολίτευσης για μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, χωρίς όμως να είναι σε θέση να τους παρουσιάσει το ίδιο το έγγραφο που αποτελεί το επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η ακριβής διατύπωση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης θεωρείται καθοριστική για την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας του Παρισιού.

Το ζήτημα είναι εάν αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί απλώς μια διπλωματική κίνηση διευκόλυνσης των ερευνών ή εάν δημιουργεί ένα νέο πολιτικό προηγούμενο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Χωρίς το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμφωνήθηκε, τι γνωστοποιήθηκε στην Τουρκία και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η κίνηση.

Η απουσία του επίμαχου εγγράφου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών δεν διαθέτει αντίγραφο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για διπλωματική αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε μεταξύ του Παρισιού, της Άγκυρας και του Καΐρου.

Η κυβερνητική εξήγηση για την απουσία του εγγράφου είναι ότι η δημοσιοποίηση ενός τέτοιου κειμένου, το οποίο ανταλλάχθηκε μεταξύ τρίτων χωρών, θα μπορούσε να προκαλέσει διπλωματικό πρόβλημα. Αυτό το επιχείρημα έχει τη δική του θεσμική βάση, ωστόσο δεν απαντά στο θεμελιώδες ερώτημα του πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών χωρίς αυτοί να έχουν πλήρη γνώση του επίμαχου κειμένου.

Το παράδοξο της κατάστασης

Είναι σημαντικό να διαχωριστεί η δημοσιοποίηση μιας διπλωματικής διακοίνωσης από την εμπιστευτική ενημέρωση των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το ακριβές περιεχόμενό της. Το παράδοξο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση φέρεται να γνωρίζει το περιεχόμενο της γαλλικής πρωτοβουλίας, αλλά ταυτόχρονα να μην έχει στη διάθεσή της το αυθεντικό έγγραφο για να το θέσει υπόψη των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Ως αποτέλεσμα, η ενημέρωση που παρείχε ο υπουργός Εξωτερικών περιορίστηκε ουσιαστικά σε μια κυβερνητική περιγραφή της διπλωματικής κίνησης. Οι συνομιλητές του υπουργού δεν είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν αυτοτελώς την ακρίβεια και το πλήρες εύρος των πληροφοριών που τους δόθηκαν, καθώς δεν υπήρχε το πρωτότυπο κείμενο για αναφορά.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο της διακοίνωσης

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις πληροφορίες που δημοσίευσαν τα «ΝΕΑ» σχετικά με το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Παρίσι διευκρινίζει ότι η ενημέρωση της Τουρκίας δεν συνιστά αίτημα αδειοδότησης από την Άγκυρα. Ούτε αποτελεί αίτημα για έκδοση NAVTEX από την τουρκική πλευρά.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η ενημέρωση της Τουρκίας έγινε για λόγους διπλωματικής αβροφροσύνης. Αυτή η κίνηση πραγματοποιήθηκε χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση για το Παρίσι, υπογραμμίζοντας τον χαρακτήρα της ως μια πράξη καλής θέλησης και όχι ως απαίτηση ή αναγνώριση δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki