Ο σαμουέλ παλάτσε: Ο εβραίος κουρσάρος που διαπραγματευόταν με βασιλιάδες

Στις αρχές του 17ου αιώνα, ένας Μαροκινός Εβραίος με το όνομα Σαμουέλ Παλάτσε κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να διασχίσει πολλούς διαφορετικούς κόσμους. Εμφανίστηκε στη Χάγη ως εκπρόσωπος ενός μουσουλμάνου σουλτάνου, ενώ ταυτόχρονα δρούσε ως πληροφοριοδότης στη Μαδρίτη, διαπραγματευόμενος με την ισπανική αυλή. Στο Άμστερνταμ ήταν δραστήριο μέλος της σεφαραδίτικης κοινότητας και στη θάλασσα ένας κουρσάρος που καταδίωκε ισπανικά πλοία.

Η ζωή του Σαμουέλ Παλάτσε ήταν τόσο πολυδιάστατη που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με μία μόνο ταυτότητα, καθώς συνδύαζε ρόλους που φαινομενικά ήταν ασύμβατοι.

Η καταγωγή και το ιδιαίτερο υπόβαθρο

Ο Σαμουέλ Παλάτσε γεννήθηκε γύρω στο 1550 στη Φεζ του Μαρόκου, προερχόμενος από εβραϊκή οικογένεια ισπανικής καταγωγής. Οι πρόγονοί του ανήκαν στον σεφαραδίτικο κόσμο, ο οποίος είχε μετακινηθεί από την Ιβηρική Χερσόνησο στη Βόρεια Αφρική. Αυτή η μετακίνηση συνέβη μετά τους διωγμούς και τις εκτοπίσεις των τελευταίων αιώνων της Reconquista, και κυρίως, μετά την εκδίωξη των Εβραίων από την Ισπανία το 1492.

Η Φεζ διέθετε μια ισχυρή εβραϊκή κοινότητα, γεγονός που επέτρεπε σε οικογένειες όπως οι Παλάτσε να λειτουργούν ως έμποροι, διερμηνείς και μεσολαβητές ανάμεσα σε διαφορετικά πολιτικά και οικονομικά περιβάλλοντα. Ο πατέρας του Σαμουέλ, Ισαάκ, ήταν ραβίνος, υπογραμμίζοντας την πνευματική και κοινοτική θέση της οικογένειας.

Η αξία των μεσολαβητών στην εποχή του

Η θέση αυτών των ανθρώπων ήταν ιδιότυπη, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά χρήσιμη για την εποχή. Ζούσαν μέσα σε μουσουλμανικές κοινωνίες, διατηρώντας παράλληλα οικογενειακές και γλωσσικές σχέσεις με τον ισπανικό και πορτογαλικό κόσμο. Αυτό τους επέτρεπε να κινούνται στα εμπορικά δίκτυα της Μεσογείου πολύ ευκολότερα από όσους ανήκαν αποκλειστικά σε μία από τις μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες.

Σε έναν κόσμο όπου η διπλωματία δεν είχε αποκτήσει ακόμη τη σταθερή επαγγελματική μορφή των επόμενων αιώνων, τέτοιοι μεσολαβητές ήταν πολύτιμοι. Η ικανότητά τους να γεφυρώνουν πολιτισμικά και θρησκευτικά χάσματα τους καθιστούσε απαραίτητους για τις διεθνείς σχέσεις και το εμπόριο.

Η διπλωματική αποστολή στις Κάτω Χώρες

Στις αρχές του 17ου αιώνα, το Μαρόκο των Σααντίδων βρισκόταν σε αντιπαράθεση με την Ισπανία, η οποία εξακολουθούσε να αποτελεί μια μεγάλη μεσογειακή δύναμη. Ταυτόχρονα, στον Βορρά, οι Κάτω Χώρες πολεμούσαν επί δεκαετίες για την ανεξαρτησία τους από το ισπανικό Στέμμα. Το Μαρόκο και η νεαρή Ολλανδική Δημοκρατία είχαν, επομένως, έναν πολύ απλό κοινό παρονομαστή: την Ισπανία ως κοινό αντίπαλο.

Το 1608, ο σουλτάνος Ζιντάν Αμπού Μααλί αξιοποίησε τον Παλάτσε ως πράκτορα και μεσολαβητή στις Κάτω Χώρες. Εκεί, ο Παλάτσε συναντήθηκε στη Χάγη με τον Μαυρίκιο του Νασάου, ο οποίος ήταν ηγετική μορφή της Ολλανδικής Δημοκρατίας, καθώς και με εκπροσώπους των Γενικών Τάξεων, του ανώτατου πολιτικού οργάνου της χώρας. Συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η συνθήκη φιλίας και εμπορίου

Οι προσπάθειες του Σαμουέλ Παλάτσε καρποφόρησαν δύο χρόνια αργότερα. Στις 24 Δεκεμβρίου 1610, υπεγράφη μια συνθήκη φιλίας και ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ολλανδική Δημοκρατία. Η συμφωνία αυτή άνοιγε τον δρόμο για σημαντικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο κρατών.

Επιπλέον, η συνθήκη προέβλεπε την προμήθεια του Μαρόκου με πλοία, όπλα και πολεμικό υλικό, ενισχύοντας τη θέση του έναντι της Ισπανίας. Ο Παλάτσε, αν και δεν ήταν πρεσβευτής με τη σημερινή έννοια, περιγράφεται συχνά στις πηγές ως εντολοδόχος και διαμεσολαβητής, αναδεικνύοντας τον κεντρικό του ρόλο σε αυτή τη σημαντική διπλωματική επιτυχία.

Οι πολλαπλές ταυτότητες ενός κουρσάρου

Η ζωή του Σαμουέλ Παλάτσε χαρακτηρίστηκε από την ικανότητά του να ελίσσεται ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους και περιβάλλοντα. Εκτός από τις διπλωματικές του αποστολές, δρούσε και ως κουρσάρος, καταδιώκοντας ισπανικά πλοία στη θάλασσα, μια δραστηριότητα που εντασσόταν στην ευρύτερη αντιπαλότητα Μαρόκου-Ισπανίας.

Ταυτόχρονα, στη Μαδρίτη, λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης, διαπραγματευόμενος με την ισπανική αυλή, ενώ στο Άμστερνταμ ήταν ένα δραστήριο μέλος της σεφαραδίτικης κοινότητας. Η ικανότητά του να κινείται με άνεση σε τόσο διαφορετικούς κόσμους, από τη διπλωματία των βασιλικών αυλών μέχρι τις εμπορικές συναλλαγές και τις θαλάσσιες επιδρομές, καθιστά τη βιογραφία του μοναδική και δύσκολα εντάξιμη σε μία μόνο κατηγορία.

Με πληροφορίες από: Topontiki