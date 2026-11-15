Η εφορία αλλάζει στάση για τα αδήλωτα ακίνητα: Τέλος στην «ασυλία» και αναδρομικοί φόροι

Η Εφορία ετοιμάζει νέους λογαριασμούς για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στο Ε9, καθώς η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετικές παρεμβάσεις που κλείνουν το παράθυρο για τη νομιμοποίηση πλήρως αποκρυμμένης ακίνητης περιουσίας χωρίς αναδρομικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Η αρχική ρύθμιση, η οποία παρουσιάστηκε ως μια ευκαιρία διόρθωσης δηλώσεων της περιόδου 2014-2026 χωρίς επιπλέον ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα, αποκτά πλέον σαφείς εξαιρέσεις. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε στη Βουλή τις αλλαγές, διαχωρίζοντας τις περιπτώσεις λανθασμένων δηλώσεων από εκείνες της πλήρους απόκρυψης ακινήτων.

Διαχωρισμός λαθών και αποκρύψεων ακινήτων

Με τη νομοτεχνική παρέμβαση που ανακοίνωσε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, δημιουργείται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ιδιοκτητών που έχουν υποπέσει σε λάθη κατά τη δήλωση των ακινήτων τους και εκείνων που δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία να δηλώσουν ολόκληρα ακίνητα. Για την πρώτη κατηγορία, προβλέπεται απαλλαγή από αναδρομικούς φόρους και τις σχετικές προσαυξήσεις, ενώ για τη δεύτερη, ο φορολογικός λογαριασμός παραμένει ανοιχτός.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που έχει δηλώσει κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στην πραγματικότητα είναι 130, θα έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει τη διαφορά χωρίς να πληρώσει αναδρομικό ΕΝΦΙΑ για τα προηγούμενα χρόνια που καλύπτει η ρύθμιση. Αντίθετα, όποιος διαθέτει ένα ολόκληρο διαμέρισμα που δεν εμφανίζεται πουθενά στο Ε9, δεν θα έχει την ίδια ευνοϊκή μεταχείριση. Θα κληθεί να καταβάλει τους φόρους που του αναλογούν, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες καταλογισμού και παραγραφής. Η κυβέρνηση με αυτή την κίνηση επιχειρεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο μια ρύθμιση που σχεδιάστηκε για τη διόρθωση ανακριβειών να μετατραπεί σε γενικευμένη φορολογική αμνηστία, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με την αρχική εικόνα που είχε δημιουργηθεί για το εύρος της ρύθμισης.

Εξαίρεση τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων

Εκτός του ευνοϊκού καθεστώτος της ρύθμισης μένουν και οι τράπεζες, καθώς και οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων. Αυτοί οι οργανισμοί διαχειρίζονται σημαντικό όγκο ακινήτων μέσω των διαδικασιών αναδιάρθρωσης και ανάκτησης οφειλών.

Η εξαίρεσή τους αποτρέπει την επέκταση ενός μέτρου, το οποίο προορίζεται για τη διόρθωση της περιουσιακής εικόνας των φορολογουμένων, σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η ρύθμιση εστιάζει στην τακτοποίηση των δηλώσεων των ιδιωτών, διατηρώντας ένα ξεχωριστό πλαίσιο για τις επιχειρηματικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων.

Ενεργοποίηση του Μητρώου ΜΙΔΑ

Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται σε όσα ακολουθούν. Η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, γνωστού ως ΜΙΔΑ, έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο και αναμένεται να επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρακολουθεί την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων. Μέχρι σήμερα, η παρακολούθηση αυτή χαρακτηριζόταν από σημαντικά κενά, καθώς οι πληροφορίες ήταν διασκορπισμένες σε διάφορες υπηρεσίες και μητρώα.

Αυτή η διασπορά δεν επέτρεπε στην Εφορία να έχει πάντοτε μια ολοκληρωμένη και ενιαία εικόνα για τα ακίνητα, τα πραγματικά τους τετραγωνικά μέτρα και τη χρήση τους, καθιστώντας τον έλεγχο πιο δύσκολο και λιγότερο αποτελεσματικό. Το ΜΙΔΑ φιλοδοξεί να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε ένα ενιαίο σύστημα, προσφέροντας μια πλήρη και ακριβή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας.

Σαρωτικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις

Με την πλήρη λειτουργία του νέου συστήματος ΜΙΔΑ, οι διαδικασίες διασταύρωσης των στοιχείων θα απλοποιηθούν και θα γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικές. Αυτό θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν ευκολότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των πραγματικών δεδομένων της ακίνητης περιουσίας.

Η συγκέντρωση όλων των σχετικών πληροφοριών σε ένα ενιαίο μητρώο θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της ΑΑΔΕ να διενεργεί σαρωτικούς ελέγχους, διασφαλίζοντας τη φορολογική δικαιοσύνη και την ορθή δήλωση των ακινήτων. Η νέα αυτή εποχή στην παρακολούθηση της ακίνητης περιουσίας αναμένεται να θέσει τέλος στην «ασυλία» των αδήλωτων ακινήτων, φέρνοντας στο φως περιπτώσεις που μέχρι πρότινος παρέμεναν εκτός του φορολογικού ελέγχου λόγω της διασποράς των δεδομένων και της έλλειψης ολοκληρωμένης εικόνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki