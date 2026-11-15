Νέες έξυπνες κάμερες στους δρόμους: Ψηφιακά πρόστιμα και ενστάσεις

Ένας ισχυρός ψηφιακός «σύμμαχος» ενισχύει πλέον την παρουσία του τροχονόμου στους ελληνικούς δρόμους, καθώς οι έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης περνούν στην καθημερινότητα της κυκλοφορίας. Αυτά τα νέα συστήματα αναλαμβάνουν την καταγραφή διαφόρων παραβάσεων, μετασχηματίζοντας τον τρόπο επιβολής των προστίμων. Η παραδοσιακή έντυπη κλήση αντικαθίσταται από μια ψηφιακή ειδοποίηση, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τομέα της τροχονομικής αστυνόμευσης.

Ο ψηφιακός «σύμμαχος» της τροχαίας

Οι δρόμοι αποκτούν πλέον «μάτια» που δεν κουράζονται, δεν αποσπώνται και, το σημαντικότερο, δεν χρειάζεται να κάνουν σήμα στον οδηγό για να σταματήσει. Η τεχνολογία αυτή αναλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της τροχαίας αστυνόμευσης, από την παραβίαση του κόκκινου φαναριού και την υπερβολική ταχύτητα, μέχρι τη χρήση κινητού στο χέρι και τη μη χρήση κράνους.

Οι νέες κάμερες λειτουργούν με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία τους επιτρέπει να εντοπίζουν συγκεκριμένες παραβάσεις, να καταγράφουν το περιστατικό με ακρίβεια και να συνδέουν τα στοιχεία του οχήματος με την προβλεπόμενη διαδικασία βεβαίωσης του προστίμου.

Οι παραβάσεις που καταγράφονται

Στο στόχαστρο των έξυπνων καμερών βρίσκονται διάφορες παραβάσεις που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια και την ομαλή κυκλοφορία. Συγκεκριμένα, τα συστήματα αυτά είναι σε θέση να καταγράφουν την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και την παράνομη κίνηση στις λεωφορειολωρίδες.

Επιπλέον, οι κάμερες εντοπίζουν τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας από τους οδηγούς και τους επιβάτες, καθώς και τη μη χρήση κράνους από τους δικυκλιστές. Ένας ακόμη τομέας επιτήρησης είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης, μια παράβαση που συχνά οδηγεί σε απόσπαση προσοχής και αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Η μετάβαση στην ψηφιακή κλήση

Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει το νέο σύστημα είναι η μετάβαση της κλήσης στην ψηφιακή εποχή. Οι ειδοποιήσεις για τις καταγεγραμμένες παραβάσεις αποστέλλονται πλέον απευθείας στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr, καθώς και στο Gov.gr Wallet. Με αυτό τον τρόπο, ο οδηγός δεν χρειάζεται να περιμένει να βρει ένα χαρτί στο παρμπρίζ του οχήματός του.

Παράλληλα με την εφαρμογή των ψηφιακών ειδοποιήσεων, προωθείται η επέκταση του δικτύου καμερών σε περισσότερα σημεία του οδικού δικτύου. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες, από την καταγραφή και τη βεβαίωση, μέχρι την πληρωμή και την αμφισβήτηση των προστίμων.

Στόχος η οδική ασφάλεια και η αποτροπή

Το ζητούμενο από την εφαρμογή των νέων αυτών συστημάτων δεν είναι απλώς να γεμίσουν οι δρόμοι κάμερες και τα κινητά των οδηγών ειδοποιήσεις. Ο βασικός στόχος είναι η ουσιαστική μείωση των παραβάσεων και, κυρίως, των τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν στους δρόμους. Η συνεχής επιτήρηση μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, συμβάλλοντας στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς.

Όταν ο οδηγός γνωρίζει ότι δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τροχονόμου για να καταγραφεί μια παράβαση, είναι πιθανότερο να σκεφτεί δύο φορές πριν πατήσει γκάζι ή περάσει με κόκκινο φανάρι. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα κριθεί από την ακρίβεια των καταγραφών, την αξιοπιστία της διαδικασίας και τη διαφάνεια στην επιβολή των κυρώσεων, ώστε οι κάμερες να αποδειχθούν εργαλείο οδικής ασφάλειας και όχι απλώς ένας ψηφιακός εισπράκτορας.

Το δικαίωμα της ένστασης

Το γεγονός ότι μια παράβαση καταγράφεται αυτόματα από τις έξυπνες κάμερες δεν σημαίνει ότι ο οδηγός χάνει το δικαίωμα να την αμφισβητήσει. Οι πολίτες διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση, ζητώντας να εξεταστούν λεπτομερώς το υλικό και τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η κλήση που τους επιβλήθηκε.

Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την εξέταση πιθανών ζητημάτων, όπως ένα τεχνικό πρόβλημα του συστήματος ή μια δυσδιάκριτη πινακίδα του οχήματος. Το δικαίωμα στην αμφισβήτηση διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ορθότητα της διαδικασίας επιβολής των προστίμων, προσφέροντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να προασπίσουν τα δικαιώματά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki