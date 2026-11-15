Η 53η επέτειος του Πολυτεχνείου φέρνει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας, ξεκινώντας από σήμερα Κυριακή και με διάρκεια έως την Τετάρτη. Οι αλλαγές αυτές στην κυκλοφορία των οχημάτων αποφασίστηκαν εξαιτίας των εκδηλώσεων μνήμης που θα πραγματοποιηθούν για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και τη διακοπή της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους της πρωτεύουσας.

Έναρξη και διάρκεια των μέτρων

Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου 2026. Η ισχύς τους θα διαρκέσει έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου 2026. Η εφαρμογή των μέτρων θα είναι σταδιακή και θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες που θα επικρατούν στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι οι απαγορεύσεις και οι διακοπές θα τίθενται σε ισχύ κλιμακωτά, με βάση τις ανάγκες και την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Οι αρχές έχουν προγραμματίσει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την ασφάλεια των πολιτών, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των οδηγών και των κατοίκων της περιοχής. Η χρονική περίοδος των τριών ημερών καλύπτει όλες τις φάσεις των εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων για το σύνολο του διαστήματος.

Οι κυκλοφοριακές απαγορεύσεις

Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων, θα εφαρμοστεί αυστηρή απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων σε συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες. Παράλληλα, θα υπάρξει και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε αυτές τις περιοχές. Οι απαγορεύσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ σταδιακά, ξεκινώντας από την Κυριακή το πρωί και θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη, όπως ήδη αναφέρθηκε. Η ακριβής εφαρμογή τους θα εξαρτηθεί από τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών, καθώς οι αλλαγές θα είναι εκτεταμένες και θα επηρεάσουν πολλούς κεντρικούς δρόμους. Η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αποσκοπεί στην αποφυγή συμφόρησης και στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις, καθώς και στην προστασία τους. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι αναγκαία για την ασφαλή διεξαγωγή της πορείας και άλλων δράσεων που σχετίζονται με την επέτειο.

Τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Πέρα από τις ρυθμίσεις που αφορούν τα ιδιωτικά οχήματα, θα υπάρξουν και σημαντικές τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν αλλαγές που θα επηρεάσουν τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα μέσα θα πρέπει να ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις, ώστε να προσαρμόσουν τις μετακινήσεις τους.

Οι αλλαγές αυτές είναι συνηθισμένες σε περιπτώσεις μεγάλων εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης, καθώς η διαδρομή της πορείας και οι χώροι συγκέντρωσης καθιστούν αδύνατη την ομαλή διέλευση των μέσων. Η «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» έχει λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την αναπροσαρμογή των διαδρομών, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού, στο μέτρο του δυνατού, δεδομένων των συνθηκών που δημιουργούνται από τις εκδηλώσεις.

Σχεδιασμός και έκκληση της ΕΛ.ΑΣ.

Για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων που στοχεύουν στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας. Τα μέτρα αυτά έχουν ως σκοπό να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις των ρυθμίσεων και να διασφαλίσουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, όπου αυτό είναι εφικτό, παρά τις εκτεταμένες απαγορεύσεις.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένες περιοχές. Η έκκληση αυτή αφορά το χρονικό διάστημα από σήμερα Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026, έως και την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026. Οι περιοχές που καλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν είναι οι χώροι των εκδηλώσεων, η διαδρομή της πορείας, η περιοχή πέριξ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς και η ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

Ο λόγος αυτής της έκκλησης είναι διπλός: αφενός η εξυπηρέτηση των ίδιων των οδηγών, ώστε να μην εγκλωβιστούν σε κυκλοφοριακά προβλήματα, και αφετέρου η αποτροπή πρόσθετων ζητημάτων στην κυκλοφορία. Η συμμόρφωση των πολιτών με τις υποδείξεις της ΕΛ.ΑΣ. κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μνήμης.

Με πληροφορίες από: Enikos