Η τραγωδία στο Ζεφύρι: Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους

Δύο πυροσβέστες, ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι Αττικής. Οι δύο άνδρες, που υπηρετούσαν στον ίδιο Πυροσβεστικό Σταθμό, εγκλωβίστηκαν μέσα σε φλεγόμενο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, από το οποίο δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Η είδηση του θανάτου τους προκάλεσε βαθιά θλίψη στους συναδέλφους τους και στις οικογένειές τους.

Οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

Ο Ηλίας Βαλατσός, σε ηλικία 44 ετών, έφερε τον βαθμό του υπαρχιπυροσβέστη. Ήταν γνωστός για την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό και υπηρετούσε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, από όπου κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι. Μετά τον εγκλωβισμό του, έγινε προσπάθεια αναζωογόνησης για τουλάχιστον μισή ώρα, η οποία δυστυχώς δεν απέδωσε.

Ο Γιώργος Ζυμπίδης, μόλις 23 ετών, καταγόταν από την Καστοριά. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Σχολή Πυροσβεστών το καλοκαίρι του 2026, λίγους μήνες πριν από το τραγικό δυστύχημα που του κόστισε τη ζωή. Και αυτός υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Η είδηση του θανάτου του μεταδόθηκε και από τοπικά μέσα ενημέρωσης της Δυτικής Μακεδονίας, προκαλώντας θλίψη στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Και οι δύο άνδρες υπηρετούσαν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και βρέθηκαν μαζί στην ίδια επιχείρηση κατάσβεσης, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα στο εσωτερικό του κτηρίου. Μία πληροφορία που έχει δημοσιοποιηθεί αναφέρει ότι ο 44χρονος εργαζόταν παλαιότερα ως οικοδόμος και είχε επιβιώσει από κατάρρευση οικοδομής, προτού ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιον από τους δύο αναφέρεται συγκεκριμένα αυτή η πληροφορία.

Το χρονικό της πυρκαγιάς και η κινητοποίηση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου, σε κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Το συγκεκριμένο κτήριο στο παρελθόν λειτουργούσε ως εργαστήριο αλουμινίων. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει παρόμοιο περιστατικό στον ίδιο χώρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:40. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας τρίτος πυροσβέστης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι συνθήκες εγκλωβισμού και η έρευνα

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι δύο πυροσβέστες εισήλθαν στο κτήριο και κατευθύνθηκαν προς το κλιμακοστάσιο. Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, βρέθηκαν στο υπόγειο του κτηρίου, όπου υπήρχαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και άλλων υλικών. Ο πυκνός καπνός περιόριζε σημαντικά την ορατότητα, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να μην καταφέρουν να επιστρέψουν στο ανώτερο επίπεδο.

Στο μεταξύ, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, τμήμα της κατασκευής υποχώρησε. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι υποχώρησε το δάπεδο, με συνέπεια οι άνδρες να βρεθούν στο υπόγειο. Παραμένει αδιευκρίνιστο ποιο δομικό στοιχείο κατέρρευσε και εάν η υποχώρησή του συνδέεται άμεσα με τον εγκλωβισμό των δύο πυροσβεστών. Οι συνάδελφοί τους προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω ασυρμάτου, χωρίς να λάβουν απάντηση. Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού, κατά την οποία οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο είχαν κινητοποιηθεί δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τους πυροσβέστες και τους μετέφεραν.

Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά

Για την πυρκαγιά, οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πρόκειται για μία 34χρονη γυναίκα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Παράλληλα, αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, τα μέχρι στιγμής ευρήματα της προανάκρισης συνδέουν την εκδήλωση της φωτιάς με την εναπόθεση υπολειμμάτων καύσης από ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες, καθώς και τα ακριβή αίτια του θανάτου τους. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η πτώση από σκάλα, ο αποπροσανατολισμός εξαιτίας του πυκνού καπνού και η καταπλάκωση από δομικά υλικά μετά την υποχώρηση τμήματος της κατασκευής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos