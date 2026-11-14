Τροχαίο ατύχημα στο Αιγάλεω: 72χρονος εγκλωβίστηκε σε φλεγόμενο όχημα

Παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026, στην Περιφερειακή του Αιγάλεω. Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση, με τον 72χρονο οδηγό του να παραμένει εγκλωβισμένος στο εσωτερικό του οχήματος. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών και η αποφασιστική παρέμβαση αστυνομικών οδήγησαν στον επιτυχή απεγκλωβισμό του.

Το ατύχημα και ο εγκλωβισμός του οδηγού

Το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026, στην Περιφερειακή του Αιγάλεω. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο 72χρονος οδηγός, ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολώνα που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που αμέσως μετά, το όχημα άρπαξε φωτιά, δημιουργώντας μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση.

Μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο, ο 72χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ουκρανικής καταγωγής, βρέθηκε εγκλωβισμένος. Τα πόδια του είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του οχήματος, καθιστώντας αδύνατη την έξοδό του. Παράλληλα, η πόρτα του αυτοκινήτου δεν μπορούσε να ανοίξει, καθώς είχε μπλοκάρει εξαιτίας της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, επιδεινώνοντας την κρίσιμη κατάσταση του οδηγού.

Η άμεση επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Ασπροπύργου, οι οποίοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο του ατυχήματος, ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν. Διερχόμενοι οδηγοί, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, ειδοποίησαν τις αρχές, περιγράφοντας το φλεγόμενο όχημα και τον εγκλωβισμένο οδηγό. Χωρίς καθυστέρηση, οι αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

Φτάνοντας στον τόπο του ατυχήματος, οι αστυνομικοί αντίκρισαν το αυτοκίνητο να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ο 72χρονος άνδρας παρέμενε εγκλωβισμένος μέσα στο όχημα, με τα πόδια του παγιδευμένα και την πόρτα να μην ανοίγει. Η κατάσταση απαιτούσε άμεση δράση, καθώς κάθε λεπτό ήταν κρίσιμο για τη ζωή του οδηγού.

Ο αγώνας για τον απεγκλωβισμό

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, χωρίς να χάσουν πολύτιμα λεπτά, ξεκίνησαν τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 72χρονου. Παρά τους κινδύνους από τις φλόγες και τη δυσκολία πρόσβασης στο εσωτερικό του οχήματος, επιχείρησαν να τον βγάλουν από το αυτοκίνητο. Η επιμονή και η ταχύτητα των κινήσεών τους ήταν καθοριστικές.

Μετά από επίμονες προσπάθειες, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο άνδρα. Ο οδηγός ανασύρθηκε ζωντανός από το όχημα, το οποίο είχε ήδη παραδοθεί πλήρως στις φλόγες. Η επιτυχής αυτή επιχείρηση απέτρεψε μια ενδεχόμενη τραγωδία, σώζοντας τη ζωή του εγκλωβισμένου άνδρα.

Άφιξη και άλλων δυνάμεων

Στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος, εκτός από την ομάδα ΔΙΑΣ, έφτασαν επίσης δυνάμεις της Τροχαίας. Η παρουσία της Τροχαίας ήταν απαραίτητη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την καταγραφή των συνθηκών του συμβάντος. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι πυροσβέστες ανέλαβαν άμεσα το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς που είχε τυλίξει το αυτοκίνητο. Η συντονισμένη δράση όλων των αρχών συνέβαλε στην αντιμετώπιση της κατάστασης και την ασφάλεια του χώρου μετά τον απεγκλωβισμό του 72χρονου οδηγού.

Με πληροφορίες από: Newsit