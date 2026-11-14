Θάνατος ασθενούς σε ψυχιατρείο του Ζάγκρεμπ: Υπόθεση χρήσης βίας από νοσηλευτές προκαλεί αντιδράσεις

Τέσσερις νοσηλευτές σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, ως ύποπτοι για τη δολοφονία ενός 32χρονου ασθενούς. Ο θάνατος του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις φέρεται να προκλήθηκε από υπερβολική χρήση βίας από μέλη του ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και συγκλόνισε την Κροατία.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, με εκατοντάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται σήμερα στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα. Παράλληλα, η υπόθεση έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις στη διοίκηση του νοσοκομείου και έχει ανοίξει τη συζήτηση για τους τρόπους περίθαλψης των ψυχικά ασθενών.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι τέσσερις νοσηλευτές συνελήφθησαν καθώς θεωρούνται ύποπτοι για τη δολοφονία του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, ο οποίος είχε εισαχθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο σε ψυχωτική κατάσταση. Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι οι νοσηλευτές είναι ύποπτοι για «υπερβολική χρήση βίας κατά παράβαση των ιατρικών προτύπων».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την περίθαλψη των ασθενών σε ψυχιατρικές δομές, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 32χρονου.

Το βίντεο που προκάλεσε δημόσια κατακραυγή

Ένα βίντεο διάρκειας οχτώ λεπτών, το οποίο καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, δείχνει μέλη του ιατρικού προσωπικού να προσπαθούν να περιορίσουν τον ασθενή. Ο Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις ήταν δεμένος στο κρεβάτι κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Το υλικό δείχνει τους νοσηλευτές να τον χτυπούν με γροθιές στο στήθος, να στηρίζονται πάνω στο σώμα του και να πιέζουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόντες ήταν και άλλοι φροντιστές, μεταξύ των οποίων και ένας γιατρός.

Αντιδράσεις από την πολιτεία και παραιτήσεις

Το βίντεο και η υπόθεση προκάλεσαν άμεση δημόσια κατακραυγή και τροφοδότησαν έντονη συζήτηση στην Κροατία για τους τρόπους περίθαλψης των ψυχικά ασθενών στα ψυχιατρεία της χώρας. Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς χαρακτήρισε το περιστατικό «δολοφονία», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια επιθεώρηση του υπουργείου Υγείας, η οποία έχει ήδη διαπιστώσει «παρατυπίες» στην υπόθεση, όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας, Ιρίνα Χρστιτς. Εν τω μεταξύ, ο διευθυντής του νοσοκομείου και το διοικητικό συμβούλιο υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα όσα συνέβησαν.

Συγκεντρώσεις και μνήμη για τον Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις

Σήμερα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ, σε μια συγκέντρωση που διοργανώθηκε από φοιτητές. Οι παρευρισκόμενοι τήρησαν οκτώ λεπτά σιγής στη μνήμη του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, συμβολίζοντας τη διάρκεια του βίντεο που κατέγραψε το φερόμενο περιστατικό βίας.

Η 20χρονη φοιτήτρια Λέα, ανάβοντας ένα κερί ανάμεσα σε δεκάδες άλλα, δήλωσε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό, αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα». Η οικογένεια του Πέρις έχει ανακοινώσει μια ακόμη συγκέντρωση μνήμης προς τιμήν του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ στις 21 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki