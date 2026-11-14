Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής. Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε. Οι συλληφθέντες είναι μία 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες θυγατέρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, ενώ αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος και πατέρας.

Οι συλλήψεις και η αυτόφωρη διαδικασία

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Η 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οδηγήθηκαν σε προσαγωγή και στη συνέχεια συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 44χρονος σύζυγος της 34χρονης και πατέρας των δύο ανήλικων κορών, αναζητείται επίσης στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με σκοπό την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού.

Η τραγική κατάληξη για τους πυροσβέστες

Η πυρκαγιά στο Ζεφύρι είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Πρόκειται για έναν 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη και έναν 23χρονο πυροσβέστη. Ο 23χρονος πυροσβέστης είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες, έχοντας αποφοιτήσει από την τελευταία σειρά της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Εκτός από τους δύο νεκρούς, ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα για περίθαλψη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Τα ευρήματα και η αιτία της πυρκαγιάς

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά. Αυτά τα ευρήματα εξετάστηκαν ενδελεχώς στο πλαίσιο της διερεύνησης του μηχανισμού έναρξης και εξέλιξης της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής.

Από το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους, φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης. Τα υπολείμματα αυτά προέρχονταν από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου και διέμεναν.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, η εναπόθεση των υπολειμμάτων συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Η διερεύνηση των συνθηκών

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών κινητοποιήθηκε άμεσα και ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών της πυρκαγιάς. Η έρευνα αυτή διεξάγεται σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Κατόπιν αξιολόγησης του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού, προχώρησαν οι συλλήψεις της 34χρονης και των δύο ανήλικων κορών της. Η προανάκριση συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διακρίβωση όλων των παραμέτρων του περιστατικού.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki