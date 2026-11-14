Η φωτιά στο Ζεφύρι: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

Τρεις συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Ζεφύρι Αττικής, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σχετικά με την πυρκαγιά σε κτήριο κατά την κατάσβεση της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Οι αρχές προχώρησαν στις προσαγωγές και εν συνεχεία στις συλλήψεις μίας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Παράλληλα, αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της 34χρονης, καθώς και αυτός φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι συλλήψεις και η αυτόφωρη διαδικασία

Οι συλλήψεις της 34χρονης μητέρας και των δύο ανήλικων κορών της, ηλικίας 13 και 16 ετών, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η ενέργεια αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για την πυρκαγιά. Η συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ήταν καθοριστική για την επιτυχή διεξαγωγή των προσαγωγών και των συλλήψεων.

Ο 44χρονος σύζυγος της 34χρονης γυναίκας, ο οποίος φέρεται επίσης να εμπλέκεται στην υπόθεση, αναζητείται από τις αρχές. Η αναζήτηση του συγκεκριμένου προσώπου γίνεται επίσης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί υποδεικνύει τη συμμετοχή του στα γεγονότα που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς και τις τραγικές της συνέπειες.

Τα στοιχεία της προανάκρισης

Από το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, προκύπτουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, η 34χρονη γυναίκα, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες θυγατέρες τους φέρονται να εναπόθεταν υπολείμματα καύσης από μία ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Η ξυλόσομπα χρησιμοποιούνταν στον ισόγειο χώρο του κτιρίου, όπου και διέμενε η οικογένεια.

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις συνδέουν άρρηκτα την εναπόθεση αυτών των υπολειμμάτων με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η αιτιώδης σύνδεση μεταξύ της πράξης αυτής και της έναρξης της φωτιάς θεωρείται ισχυρή, βάσει των ευρημάτων της προανάκρισης. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τις συλλήψεις και την αναζήτηση των εμπλεκομένων προσώπων.

Οι τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά στο κτήριο του Ζεφυρίου είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση και στις έρευνες που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η απώλεια των δύο πυροσβεστών αποτελεί μια θλιβερή εξέλιξη, η οποία υπογραμμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνδρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκτέλεση του καθήκοντός τους. Η προανάκριση στοχεύει στην πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών του περιστατικού, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.

Η συνέχεια της έρευνας

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Διενεργείται από το Ανακριτικό Γραφείο Αθηνών του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών), σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Στόχος των αρχών είναι η πλήρης διακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, καθώς και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε το περιστατικό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση περαιτέρω στοιχείων, προκειμένου να συμπληρωθεί το προανακριτικό υλικό και να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα γεγονότα. Η συνεργασία των διαφόρων τμημάτων της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος είναι κρίσιμη για την ολοκλήρωση της έρευνας και την απόδοση δικαιοσύνης για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis