Σύλληψη 34χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» για διακίνηση αναβολικών

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο άνδρας κατηγορείται για εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών και αναβολικών σκευασμάτων. Η σύλληψη αυτή αποτελεί συνέχεια μιας ευρύτερης έρευνας που ξεκίνησε νωρίτερα τον ίδιο μήνα, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε μεγάλη ποσότητα αναβολικών ουσιών.

Η αρχική έρευνα των αρχών

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται στις 5 Νοεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου εντόπισαν ένα ταχυδρομικό δέμα σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών. Το συγκεκριμένο δέμα περιείχε μεγάλο αριθμό αναβολικών σκευασμάτων και είχε ως τελικό προορισμό το Παρίσι της Γαλλίας. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι την αποστολή του είχε οργανώσει ο 34χρονος αλλοδαπός, στρέφοντας έτσι τις έρευνες προς το πρόσωπό του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου συνέχισαν τις ενέργειές τους, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που βρισκόταν πίσω από τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα. Η διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε τους αστυνομικούς στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου και εντοπίστηκε ο 34χρονος, καθώς φαινόταν να εμπλέκεται ενεργά στη διακίνηση των απαγορευμένων ουσιών.

Η σύλληψη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Η σύλληψη του 34χρονου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά τον εντοπισμό του, ο αλλοδαπός κατείχε μία βαλίτσα, η οποία, όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς, περιείχε δισκία και φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι ουσίες αυτές προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση, επιβεβαιώνοντας έτσι τις αρχικές υποψίες των αρχών σχετικά με την παράνομη δραστηριότητα του συλληφθέντος.

Η επιχείρηση των αστυνομικών στο αεροδρόμιο ήταν καλά οργανωμένη, με αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό και την ακινητοποίηση του 34χρονου. Η εύρεση της βαλίτσας με τις απαγορευμένες ουσίες στην κατοχή του αποτέλεσε το επιστέγασμα της έρευνας, οδηγώντας στην επίσημη σύλληψή του για τα αδικήματα που του αποδίδονται, δηλαδή την εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών και αναβολικών σκευασμάτων.

Τα κατασχεθέντα σκευάσματα και αντικείμενα

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, τόσο στο αρχικό ταχυδρομικό δέμα που εντοπίστηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών, όσο και στην κατοχή του 34χρονου κατά τη στιγμή της σύλληψής του στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντική ποσότητα παράνομων ουσιών και αντικειμένων. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χιλιάδες δισκία αναβολικών σκευασμάτων, καθώς και εκατοντάδες φιαλίδια με απαγορευμένες ουσίες, τα οποία προορίζονταν για διακίνηση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, οι αρχές κατέσχεσαν και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντος. Τα αντικείμενα αυτά αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω από τις αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της παράνομης δραστηριότητας και οι πιθανές διασυνδέσεις του 34χρονου με άλλα άτομα ή δίκτυα διακίνησης τέτοιων ουσιών.

Η δικογραφία και η παραπομπή στην εισαγγελία

Σε βάρος του 34χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά αδικήματα σχετικά με επιβλαβή φάρμακα και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Οι κατηγορίες αυτές συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή, την κατοχή και τη διακίνηση των παράνομων φαρμακευτικών και αναβολικών σκευασμάτων που εντοπίστηκαν τόσο στο δέμα όσο και στη βαλίτσα του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύλληψης και τη σύνταξη της δικογραφίας, ο 34χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Εκεί, θα αποφασιστούν τα περαιτέρω βήματα της δικαστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τέτοιου είδους αδικήματα, με τον συλληφθέντα να αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για τις ενέργειές του.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos