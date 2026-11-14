Σύλληψη 46χρονου στον Άλιμο για διακίνηση αναβολικών, οπλισμό και αρχαία νομίσματα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου προχώρησαν το πρωί της 12ης Νοεμβρίου στη σύλληψη ενός 46χρονου άνδρα στην περιοχή του Αλίμου. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που αφορούσαν την εγκληματική του δράση. Ο συλληφθείς φέρεται να διακινούσε παράνομα αναβολικές ουσίες χρησιμοποιώντας ένα δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τις συναλλαγές του.

Η σύλληψη στον Άλιμο

Η επιχείρηση των αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 46χρονου στον Άλιμο. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση, η οποία αφορούσε τη διακίνηση αναβολικών ουσιών.

Η διακίνηση των ουσιών φέρεται να γινόταν μέσω ενός δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει τον τρόπο δράσης του συλληφθέντα και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να διακινεί τα παράνομα προϊόντα.

Εκτεταμένες έρευνες σε κατοικία και κατάστημα

Μετά τη σύλληψη του 46χρονου, οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες σε δύο διαφορετικούς χώρους που σχετίζονταν με τον συλληφθέντα. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην κατοικία του όσο και σε ένα κατάστημα που διατηρούσε.

Οι έρευνες αυτές ήταν καθοριστικής σημασίας για την αποκάλυψη του πλήρους εύρους των παράνομων δραστηριοτήτων του. Κατά τη διάρκειά τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 46χρονος.

Κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων αναβολικών ουσιών

Στα ευρήματα των ερευνών περιλαμβάνονται σημαντικές ποσότητες παράνομων ουσιών. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 721 φιαλίδια αναβολικής ουσίας.

Η ποσότητα αυτή επιβεβαιώνει τις αρχικές πληροφορίες για τη διακίνηση αναβολικών ουσιών μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Τα φιαλίδια κατασχέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία της παράνομης δραστηριότητας του 46χρονου.

Εύρεση οπλισμού και φυσιγγίων

Πέρα από τις αναβολικές ουσίες, οι αρχές εντόπισαν και οπλισμό κατά τη διάρκεια των ερευνών. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ένα πιστόλι, το οποίο ήταν εφοδιασμένο με δύο γεμιστήρες.

Επιπρόσθετα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 625 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, καθώς και ένα σπρέι πιπεριού. Η εύρεση αυτών των αντικειμένων προσθέτει επιπλέον κατηγορίες στη δικογραφία του συλληφθέντα, σχετιζόμενες με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Αρχαία νομίσματα βυζαντινής προέλευσης

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα αντικείμενα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και επτά αρχαία χάλκινα νομίσματα. Τα νομίσματα αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι βυζαντινής προέλευσης.

Η εύρεση των αρχαίων αντικειμένων οδήγησε στην προσθήκη κατηγοριών που αφορούν την προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, διευρύνοντας το φάσμα των αδικημάτων για τα οποία κατηγορείται ο 46χρονος.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο συλληφθείς

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ένα σύνολο παραβάσεων. Οι κατηγορίες αφορούν τη νομοθεσία περί φαρμακευτικής νομοθεσίας και επιβλαβών φαρμάκων, λόγω της διακίνησης των αναβολικών ουσιών.

Επίσης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξαιτίας της κατοχής του πιστολιού, των γεμιστήρων, των φυσιγγίων και του σπρέι πιπεριού. Τέλος, η εύρεση των βυζαντινών νομισμάτων οδήγησε σε κατηγορίες περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με πληροφορίες από: Topontiki