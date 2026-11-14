Κροατία: Σάλος με τον θάνατο 32χρονου ψυχασθενή σε ίδρυμα, ύποπτοι νοσηλευτές για υπερβολική βία

Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δημόσιο σάλο στην Κροατία, αφορά τον θάνατο ενός 32χρονου ασθενούς σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ. Τέσσερις νοσηλευτές συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς φέρονται ως ύποπτοι για τη δολοφονία του ασθενούς, με την υπερβολική χρήση βίας να αποτελεί την πιθανή αιτία του θανάτου του. Ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις στιγμές της βίας, έχει συγκλονίσει τη χώρα και οδήγησε σε μαζικές διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Ο 32χρονος ασθενής, Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, είχε εισαχθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της κροατικής πρωτεύουσας, Ζάγκρεμπ, ευρισκόμενος σε ψυχωτική κατάσταση. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων νοσηλευτών του ιδρύματος το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι οποίοι θεωρούνται πλέον ύποπτοι για τη δολοφονία του. Οι εισαγγελικές αρχές, εξετάζοντας τα στοιχεία, τόνισαν ότι οι νοσηλευτές κατηγορούνται για «υπερβολική χρήση βίας κατά παράβαση των ιατρικών προτύπων».

Η εξέλιξη αυτή έχει θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές και έχει αναδείξει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται σε τέτοιου είδους ιδρύματα. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος ασθενής.

Το βίντεο που προκάλεσε σοκ και οργή

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα βίντεο διάρκειας οχτώ λεπτών, το οποίο καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης εντός του νοσοκομείου. Το βίντεο αυτό, αφού αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, προκάλεσε ένα κύμα σοκ και οργής στην κοινή γνώμη. Στο υλικό, διακρίνονται μέλη του ιατρικού προσωπικού να προσπαθούν να περιορίσουν τον ασθενή, Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, ο οποίος ήταν δεμένος στο κρεβάτι του.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν είναι ιδιαίτερα σκληρές. Το βίντεο δείχνει μέλη του προσωπικού να χτυπούν τον ασθενή με γροθιές στο στήθος. Επιπλέον, φαίνονται να στηρίζονται πάνω στο σώμα του, ασκώντας πίεση, ενώ σε ένα σημείο πιέζουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια αυτών των πράξεων, παρόντες ήταν και άλλοι φροντιστές του ιδρύματος, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και ένας γιατρός.

Δημόσια κατακραυγή και αντιδράσεις της πολιτείας

Η δημοσιοποίηση του οκτάλεπτου βίντεο προκάλεσε άμεση και έντονη δημόσια κατακραυγή σε ολόκληρη την Κροατία. Το περιστατικό πυροδότησε μια ευρεία και αναγκαία συζήτηση σχετικά με τους τρόπους περίθαλψης των ψυχικά ασθενών στα ψυχιατρεία της χώρας, αναδεικνύοντας τις πιθανές ελλείψεις και κακοδιαχείριση. Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «δολοφονία», μια δήλωση που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και την απαράδεκτη φύση της κατάστασης.

Ως απάντηση στην τραγική αυτή εξέλιξη και την κοινωνική αναταραχή, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα σε μια κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία διοργανώθηκε από φοιτητές, είχε ως κύριο σκοπό να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις. Οι παρευρισκόμενοι τήρησαν οκτώ λεπτά σιγής, συμβολίζοντας τη διάρκεια του βίντεο που κατέγραψε τα φερόμενα ως βασανιστήρια. Μια 20χρονη φοιτήτρια, η Λέα, ανάβοντας ένα κερί ανάμεσα σε δεκάδες άλλα που είχαν τοποθετηθεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό, αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα», εκφράζοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη και αλλαγή.

Η έρευνα του υπουργείου Υγείας

Παράλληλα με τις δικαστικές εξελίξεις και τις αντιδράσεις της κοινωνίας, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια ενδελεχής επιθεώρηση από το υπουργείο Υγείας της Κροατίας. Η υπουργός Υγείας, Ιρίνα Χρστιτς, προέβη σε δηλώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η επιθεώρηση έχει ήδη διαπιστώσει «παρατυπίες» στην υπόθεση του θανάτου του 32χρονου ασθενούς. Η έρευνα αυτή αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις και να εξετάσει σε βάθος τις διαδικασίες, τα πρωτόκολλα και την τήρηση των ιατρικών προτύπων που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ενέργειες και αλλαγές στον τομέα της ψυχιατρικής περίθαλψης.

Με πληροφορίες από: Topontiki