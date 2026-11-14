Επέλαση του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου επί του Μίλωνα με 3-1 σετ

Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου επικράτησε του Μίλωνα με 3-1 σετ σε αγώνα που διεξήχθη στη Νέα Σμύρνη, συνεχίζοντας έτσι την εντυπωσιακή του πορεία στη Novibet Volley League. Οι «κυανόλευκοι» έφτασαν τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, διατηρώντας το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη πλευρά, ο Μίλωνας δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη, γνωρίζοντας την τέταρτη ήττα του στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς δεν έχει ακόμα γευτεί τη χαρά της επικράτησης.

Η κυριαρχία του Φλοίσβου στη Νέα Σμύρνη

Η αναμέτρηση, που φιλοξενήθηκε στο γήπεδο «Κροίσος Πέρσης» της Νέας Σμύρνης, βρήκε τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου να επιβάλλεται με 3-1 σετ. Τα επιμέρους σκορ ήταν 18-25, 19-25, 25-20 και 22-25, δείχνοντας την υπεροχή των φιλοξενούμενων στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Η ομάδα του Αργύρη Ψάρρα έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις της, κατακτώντας τα δύο πρώτα σετ με σχετική άνεση. Παρά την αντίδραση του Μίλωνα στο τρίτο σετ, ο Φλοίσβος κατάφερε να επανέλθει δυναμικά και να εξασφαλίσει τη νίκη στο τέταρτο σετ.

Αήττητο σερί για τους «κυανόλευκους»

Με αυτή τη νίκη, ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες επιτυχίες στο φετινό πρωτάθλημα της Novibet Volley League. Το εξαιρετικό ξεκίνημα της ομάδας έχει δημιουργήσει προσδοκίες, καθώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Οι «κυανόλευκοι» αναμένουν πλέον την εξέλιξη του ντέρμπι των «αιωνίων» για να διαπιστώσουν αν θα παραμείνουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή ή αν θα έχουν συγκάτοικο τον Παναθηναϊκό. Η πορεία τους μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και υψηλή απόδοση.

Δύσκολο ξεκίνημα για τον Μίλωνα

Αντίθετα με την πορεία του Φλοίσβου, ο Μίλωνας συνεχίζει ένα τραγικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μετράει τέσσερις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές, χωρίς να έχει καταφέρει να πάρει κάποια νίκη μέχρι στιγμής.

Στο διάστημα αυτών των τεσσάρων αναμετρήσεων, ο Μίλωνας έχει κερδίσει μόλις δύο σετ συνολικά, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει. Η ομάδα καλείται να βρει άμεσα λύσεις για να ανατρέψει την αρνητική αυτή πορεία.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα

Στην αναμέτρηση της Νέας Σμύρνης, ξεχώρισαν αρκετοί αθλητές με την απόδοσή τους. Για τους νικητές του Φλοίσβου, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Τζιάνι με 14 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Σούτεν με 12 πόντους και ο Εσένκο με 10 πόντους, δείχνοντας την πολυφωνία στην επίθεση των φιλοξενούμενων.

Από την πλευρά των ηττημένων του Μίλωνα, ο Ερνάντες ήταν ο κορυφαίος σκόρερ με 17 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι. Επίσης, ο Μαντελίδης σημείωσε 14 πόντους και ο Θεοδόσης 10 πόντους, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση των γηπεδούχων, οι οποίες όμως δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν το αποτέλεσμα του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta