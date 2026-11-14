Πειραιάς: Δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε ρυμουλκό στο λιμάνι – Συνελήφθη ο πλοίαρχος

Ένα περιστατικό επακούμβησης δύο πλοίων σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, στην περιοχή του Ξαβερίου, το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου. Ένα εφοδιαστικό δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε ελλιμενισμένο ρυμουλκό, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του πλοιάρχου του δεξαμενόπλοιου από τις λιμενικές αρχές. Η επακούμβηση αποδόθηκε σε δυσλειτουργία του χειριστηρίου γέφυρας του δεξαμενόπλοιου.

Το περιστατικό στο Ξαβέρι

Το συμβάν έλαβε χώρα όταν το εφοδιαστικό δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει ελληνική σημαία, επιχειρούσε να απομακρυνθεί από ένα κρουαζιερόπλοιο. Νωρίτερα, το δεξαμενόπλοιο είχε ολοκληρώσει τον ανεφοδιασμό του κρουαζιερόπλοιου με καύσιμα. Κατά τη διάρκεια αυτών των χειρισμών απομάκρυνσης, το δεξαμενόπλοιο ήρθε σε επαφή με την αριστερή πλευρά ενός ρυμουλκού.

Το ρυμουλκό, επίσης ελληνικής σημαίας, βρισκόταν ελλιμενισμένο στην περιοχή του Ξαβερίου του λιμανιού του Πειραιά. Η πρόσκρουση αυτή οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση των αρμόδιων λιμενικών αρχών για τη διερεύνηση του περιστατικού και την καταγραφή των λεπτομερειών του.

Η αιτία της επακούμβησης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που παρείχε το Λιμενικό Σώμα, η επακούμβηση των δύο πλοίων αποδίδεται σε συγκεκριμένη αιτία. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκρουση προκλήθηκε λόγω δυσλειτουργίας που παρατηρήθηκε στο χειριστήριο γέφυρας του εφοδιαστικού δεξαμενόπλοιου. Αυτή η δυσλειτουργία φαίνεται να επηρέασε τους χειρισμούς του πλοίου κατά την απομάκρυνσή του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα στο χειριστήριο ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στην επαφή του δεξαμενόπλοιου με το ελλιμενισμένο ρυμουλκό. Η δυσλειτουργία αυτή αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της έρευνας των λιμενικών αρχών σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η σύλληψη του πλοιάρχου και η δικογραφία

Μετά το συμβάν, στελέχη του Α’ Λιμενικού Τμήματος Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προχώρησαν στη σύλληψη του πλοιάρχου του δεξαμενόπλοιου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού και της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Σε βάρος του συλληφθέντος πλοιάρχου σχηματίστηκε δικογραφία. Η δικογραφία αφορά την παράβαση του άρθρου 225, παραγράφων 1 και 2, του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, το οποίο αναφέρεται στους κανονισμούς που αποσκοπούν στην αποφυγή συγκρούσεων πλοίων. Επιπλέον, η δικογραφία συνδυάζεται με το άρθρο 28 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά την αμέλεια.

Προσωρινή απαγόρευση απόπλου και άρση

Ως άμεσο μέτρο μετά την επακούμβηση, οι λιμενικές αρχές επέβαλαν προσωρινή απαγόρευση απόπλου και στα δύο εμπλεκόμενα πλοία. Η απαγόρευση αυτή τέθηκε σε ισχύ προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων ασφαλείας και τεχνικών επιθεωρήσεων.

Η άρση της απαγόρευσης απόπλου πραγματοποιήθηκε αφού προσκομίστηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις επιθεώρησης. Αυτές οι βεβαιώσεις εκδόθηκαν από τους νηογνώμονες που παρακολουθούν τα δύο πλοία, επιβεβαιώνοντας την καταλληλότητά τους για πλου. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων, επετράπη εκ νέου ο απόπλου στα πλοία.

Απουσία τραυματισμών και ρύπανσης

Ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από τη διερεύνηση του περιστατικού είναι ότι δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ατόμων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι παρέμειναν ασφαλείς κατά τη διάρκεια της επακούμβησης των δύο πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά.

Επίσης, οι λιμενικές αρχές διενήργησαν τους απαραίτητους ελέγχους για την πιθανότητα θαλάσσιας ρύπανσης. Από τους ελέγχους αυτούς δεν διαπιστώθηκε καμία μορφή ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή του Ξαβερίου, διασφαλίζοντας ότι δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis