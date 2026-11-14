Η κυβέρνηση και η πολιτειακή ηγεσία εκφράζουν συλλυπητήρια για τον χαμό δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει η τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας σε πυρκαγιά. Το τραγικό συμβάν οδήγησε σε άμεσες αντιδράσεις από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας. Υπουργοί της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη μεγάλη προσφορά και τις θυσίες των ανθρώπων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η τραγωδία στο Ζεφύρι και η απώλεια των πυροσβεστών

Η χώρα θρηνεί για την απώλεια δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή του Ζεφυρίου. Το δυστύχημα προκάλεσε βαθιά θλίψη και κινητοποίησε την πολιτική ηγεσία να εκφράσει τη συμπαράστασή της.

Εκτός από τους δύο αδικοχαμένους πυροσβέστες, ένας ακόμη συνάδελφός τους τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση. Η σκέψη όλων στρέφεται στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην ευρύτερη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος που βιώνει σήμερα βαρύ πένθος.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μέσω ανάρτησης, τονίζοντας τη θυσία των πυροσβεστών. «Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Συμπλήρωσε πως η συμπαράσταση αφορά και «τη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους».

Στην ίδια ανάρτηση, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της προσφοράς των πυροσβεστών. «Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας», δήλωσε. Επίσης, ευχήθηκε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Τα συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών στη Φυλή. Σε δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια. «Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος», δήλωσε, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα της απώλειας για το σύνολο της κοινωνίας και του Σώματος.

Η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Την θλίψη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι εξέφρασε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός αναφέρθηκε στην τραγική απώλεια των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος. «Η απώλεια των δύο πυροσβεστών, δύο ανθρώπων του καθήκοντος, στο Ζεφύρι μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Θα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια», ανέφερε στην ανάρτησή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η αυταπάρνηση και η προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος

Η τραγωδία αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αυταπάρνηση με την οποία οι άνδρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος επιτελούν το καθήκον τους. Καθημερινά, θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή για την προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας αντίξοες συνθήκες.

Οι εκφράσεις θλίψης και τα συλλυπητήρια από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία υπογραμμίζουν την αναγνώριση του μεγέθους της προσφοράς τους. Η κοινωνία αποχαιρετά με σεβασμό τους δύο πυροσβέστες, τιμώντας τη μνήμη τους και την υπέρτατη θυσία τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki