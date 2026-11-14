Ισοπαλία χωρίς τέρματα για την εθνική νέων με τη Νορβηγία στα προκριματικά του Euro U19

Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η Εθνική Νέων (U19) στην αναμέτρηση απέναντι στη Νορβηγία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της League A για τα προκριματικά του EURO U19. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έψαχνε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, μένοντας στο μηδέν.

Ο αγώνας διεξήχθη στο αθλητικό κέντρο Espace Ocean, που βρίσκεται στη γαλλική πόλη Πλέντελ. Μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Ιρλανδία, η Εθνική Νέων έχει πλέον έναν πόντο στον όμιλό της, με την πρόκριση για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης να κρίνεται στην τελευταία αγωνιστική.

Ο αγώνας στην Πλέντελ και η αναζήτηση της νίκης

Η ελληνική ομάδα ταξίδεψε στη Γαλλία με στόχο να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19. Στην 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου της League A, η αναμέτρηση με τη Νορβηγία ήταν καθοριστική για την πορεία της.

Παρά την προσπάθεια των παικτών, το τελικό 0-0 άφησε την ομάδα με έναν βαθμό, διατηρώντας ωστόσο ζωντανές τις ελπίδες για πρόκριση. Η Εθνική Νέων καλείται πλέον να δώσει τη μάχη της στην τελευταία αγωνιστική για να εξασφαλίσει τη συνέχεια στη διοργάνωση.

Οι ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ήταν μοιρασμένο, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ. Η Ελλάδα απείλησε την εστία των Νορβηγών με αξιόλογες προσπάθειες από τους ποδοσφαιριστές της.

Συγκεκριμένα, ο Κυριαζίδης στο 10ο λεπτό, ο Γκιόκας στο 18ο, ο Κρομμύδας στο 27ο, ο Αβραμούλης στο 31ο και ο Τσιόκος στο 38ο λεπτό είχαν την ευκαιρία να σκοράρουν, όμως καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν βρήκε στόχο.

Δεύτερο μέρος με φάουλ και νέες απειλές

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός του αγώνα άλλαξε, καθώς το παιχνίδι έγινε πιο σκληρό και χαρακτηρίστηκε από πολλά φάουλ. Αυτό δεν επέτρεψε στις ομάδες να βρουν σταθερό ρυθμό και να αναπτύξουν το παιχνίδι τους με την ίδια ευκολία.

Παρόλα αυτά, η Εθνική Νέων συνέχισε να δημιουργεί φάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γκολ. Ο Αρετής στο 73ο λεπτό, ο Αμανατίδης στο 75ο και ο Κυριαζίδης ένα λεπτό αργότερα είχαν νέες ευκαιρίες να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα, χωρίς όμως επιτυχία.

Η σύνθεση της Εθνικής Νέων

Ο προπονητής της Εθνικής Νέων, Απόστολος Παπαβασιλείου, παρέταξε την ομάδα με την ακόλουθη σύνθεση: Κριαράς, Κυριαζίδης, Αβραμούλης, Αβγιτίδης, Καινουργιάκης, Θεοχάρης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 51ο λεπτό από τον Κάπελλα), Γκιόκας (που αντικαταστάθηκε στο 93ο λεπτό από τον Βύντρα), Ιωάννου (αντικαταστάθηκε στο 51ο λεπτό από τον Αμανατίδη), Τσιόκος (αντικαταστάθηκε στο 59ο λεπτό από τον Αρετή), Κρομμύδας (αντικαταστάθηκε στο 51ο λεπτό από τον Σιτμαλίδη) και Μπέρδος.

Βαθμολογική θέση και το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γαλλία

Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής για την Ελλάδα και τη Νορβηγία (και 1 αγώνα για Γαλλία και Ιρλανδία), η βαθμολογία στον όμιλο διαμορφώνεται ως εξής: Η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς και 6-0 γκολ από 1 ματς, ακολουθεί η Ιρλανδία με 3 βαθμούς και 2-0 γκολ από 1 ματς. Η Ελλάδα και η Νορβηγία έχουν από 1 βαθμό, με 0-2 γκολ (Ελλάδα) και 0-6 γκολ (Νορβηγία) αντίστοιχα, αμφότερες σε 2 ματς.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναζητήσει την πρόκριση για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης στην τελευταία αγωνιστική, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, στις 15:00. Για την πρόκριση, η Εθνική Νέων θα χρειαστεί ένα αποτέλεσμα ίδιο ή/και καλύτερο από αυτό των Νορβηγών, καθώς από κάθε όμιλο προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες.

Με πληροφορίες από: Athletiko