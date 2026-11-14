Ένα πρωτοφανές και ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό απόπειρας τηλεφωνικής απάτης, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε οργανωμένη δράση και χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) στην Ασπροκλησιά του Δήμου Άργους Ορεστικού, στην Καστοριά. Στόχος των επιτήδειων ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπο με μια καλά οργανωμένη επιχείρηση εξαπάτησης. Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν φωνή που έμοιαζε με εκείνη της κόρης τους, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να τους αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας.

Η αρχή της απάτης: Τα τηλεφωνήματα

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα στο σταθερό της οικίας του. Η κλήση προερχόταν από την πραγματική τους κόρη, η οποία τους ενημέρωσε ότι, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν θα μπορούσε να τους επισκεφθεί εκείνη την ημέρα, όπως ενδεχομένως είχαν αρχικά προγραμματίσει.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, η ηλικιωμένη γυναίκα επισκέφθηκε την αδελφή της για καφέ. Εκεί, χτύπησε ξανά το σταθερό τηλέφωνο. Συμπτωματικά, το σήκωσε η ίδια η ηλικιωμένη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής άκουσε μια φωνή που έμοιαζε με αυτήν της κόρης της, η οποία όμως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, φέρεται να είχε δημιουργηθεί ή αναπαραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προσδίδοντας ένα νέο, τεχνολογικά προηγμένο χαρακτηριστικό στην απόπειρα απάτης.

Ο «φίλος» Δημήτρης και οι ψευδείς οδηγίες

Η φωνή, που υποτίθεται ότι ανήκε στην κόρη, απευθύνθηκε στην ηλικιωμένη με οικειότητα, λέγοντας: «Μαμά, εγώ είμαι. Τι κάνεις; Ήθελα να σου πω ότι θα έρθει ο φίλος μου ο Δημήτρης σήμερα, για να ασφαλίσει τα χρυσαφικά, το σπίτι και τα ηλεκτρικά». Η οδηγία ήταν σαφής και φαινομενικά λογική για την ηλικιωμένη, η οποία δεν μπορούσε να υποψιαστεί την απάτη πίσω από τη γνώριμη φωνή.

Η «κόρη» συνέχισε, δίνοντας περαιτέρω οδηγίες: «Θα περάσει από το σπίτι, οπότε πήγαινε κι εσύ εκεί σε λίγο, γιατί πρέπει να ασφαλίσουμε το σπίτι». Η ηλικιωμένη γυναίκα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι συνομιλούσε με την κόρη της και ότι επρόκειτο για μια νόμιμη διαδικασία, επέστρεψε αμέσως στην κατοικία της, περιμένοντας τον υποτιθέμενο ασφαλιστή.

Η επίσκεψη του αγνώστου και οι ερωτήσεις για χρήματα

Λίγη ώρα αργότερα, όπως είχε ειπωθεί στο τηλεφώνημα, εμφανίστηκε στην πόρτα ένας άγνωστος άνδρας. Ο άνδρας συστήθηκε ως Δημήτρης και ισχυρίστηκε ότι ήταν φίλος της κόρης του ζευγαριού, καθώς και ασφαλιστής. Αρχικά, οι δηλώσεις του ήταν προσεκτικές, καθώς φέρεται να είπε: «Καλησπέρα σας, ήρθα να ασφαλίσω τα ηλεκτρικά του σπιτιού», προσπαθώντας να διατηρήσει την κάλυψη της ασφάλισης.

Ωστόσο, η συζήτηση σύντομα επεκτάθηκε και στα χρυσαφικά και τα μετρητά που υπήρχαν στην κατοικία. Ο άγνωστος δεν περιορίστηκε στο να ζητήσει απλώς να πληροφορηθεί εάν υπήρχαν χρήματα. Αντιθέτως, φέρεται να ζήτησε από το ηλικιωμένο ζευγάρι να του αναφέρει αναλυτικά την ποσότητα και την αξία των χαρτονομισμάτων, ρωτώντας συγκεκριμένα πόσα πενηντάρικα, πόσα εκατοστάρικα και πόσα άλλα χαρτονομίσματα διέθεταν, αποκαλύπτοντας έτσι τον πραγματικό του σκοπό.

Η αναφορά στο υποτιθέμενο drone

Προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία της απάτης και να δημιουργήσει ένα κλίμα ελέγχου και παρακολούθησης, ο δράστης επικαλέστηκε την ύπαρξη ενός drone. Ισχυρίστηκε ότι αυτό το drone πετούσε πάνω από την κατοικία και κατέγραφε τον χώρο, στο πλαίσιο της υποτιθέμενης διαδικασίας ασφάλισης. Αυτή η αναφορά αποτελούσε μέρος της προσπάθειας να πειστούν τα θύματα για την εγκυρότητα και την τεχνολογική υποστήριξη της διαδικασίας, αποτρέποντας ενδεχομένως τυχόν αμφιβολίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki