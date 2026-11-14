Ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, προέβη στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών. Ο 58χρονος πρώην προπονητής αρνείται ότι χορήγησε σκόπιμα αναβολικές ουσίες στον ανήλικο γιο του, υποστηρίζοντας ότι του καταλογίστηκε αμέλεια και όχι πρόθεση. Η δήλωσή του προβλήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» του MEGA, ενώ ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τον αδελφό του και την οικογένειά του.

Η πρώτη δημόσια δήλωση και η συγγνώμη

Ο Οδυσσέας Δήμας, από το κρατητήριο όπου βρίσκεται, έστειλε το πρώτο του δημόσιο μήνυμα, εκφράζοντας τη συντριβή του από την παραπληροφόρηση σε βάρος του. Στη δήλωσή του, ο 58χρονος απευθύνει προσωπική συγγνώμη στον αδελφό του, Πύρρο Δήμα, και την οικογένειά του, αναγνωρίζοντας ότι τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς του.

Η συγγνώμη του δεν περιορίστηκε μόνο στους οικείους του, καθώς ζήτησε συγγνώμη και «από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα». Ο πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, επέλεξε να σπάσει τη σιωπή του και να αναφερθεί στον αντίκτυπο που έχει η υπόθεση στον αδελφό του και την οικογένειά του.

Άρνηση σκόπιμης χορήγησης αναβολικών στον γιο του

Στην τοποθέτησή του, ο Οδυσσέας Δήμας αρνείται κατηγορηματικά ότι χορήγησε εν γνώσει του απαγορευμένες ουσίες στον ανήλικο γιο του. Ο ίδιος δηλώνει συντετριμμένος από τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ειδικά αυτή που τον θέλει να έχει δώσει με πρόθεση αναβολικά στον γιο του.

Ο 58χρονος υποστηρίζει ότι η υπόθεση που αφορά τον γιο του συνδέεται με τη χρήση ενός νόμιμου συμπληρώματος διατροφής. Ισχυρίζεται πως στο συγκεκριμένο συμπλήρωμα δεν αναγραφόταν η αναβολική ουσία που περιείχε, γεγονός που, κατά τον ίδιο, οδήγησε στην παρούσα κατάσταση.

Η απόφαση του ΑΣΕΑΔ και τα ευρήματα στην κατοικία

Για την υπεράσπισή του, ο Οδυσσέας Δήμας επικαλείται απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΑΣΕΑΔ, το οποίο αποτελείται από τακτικούς δικαστές, δέχτηκε την εκδοχή του και του καταλόγισε αμέλεια, όχι σκόπιμη χορήγηση αναβολικών.

Αναφορικά με τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του κατά την αστυνομική έρευνα, ο Οδυσσέας Δήμας δήλωσε ότι τα περισσότερα είναι νόμιμα. Εξαίρεση αποτελεί ένας μικρός αριθμός σκευασμάτων, για τα οποία υποστηρίζει ότι θα αποδειχθεί πως προορίζονταν για ιατρική χρήση, δικαιολογώντας έτσι την κατοχή τους.

Οι νομικές διώξεις και η προθεσμία απολογίας

Σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους. Επιπλέον, αντιμετωπίζει πλημμεληματική δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Μετά τη σύλληψή του, ο πρώην προπονητής άρσης βαρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Εκεί, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Ο 58χρονος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, με την υπόθεση να παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση.

Το ιστορικό του ως προπονητής και η δικαστική διερεύνηση

Ο Οδυσσέας Δήμας υποστηρίζει ότι έχει σταματήσει να προπονεί αθλητές εδώ και δύο χρόνια, γεγονός που, κατά τον ίδιο, έρχεται σε αντίθεση με τις κατηγορίες που του αποδίδονται για σκόπιμη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών. Η δήλωσή του αποτελεί την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τη σύλληψή του, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς του ίδιου του Οδυσσέα Δήμα. Η νομιμότητα των κατασχεθέντων σκευασμάτων και η ευθύνη του για τις πράξεις που του αποδίδονται αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit