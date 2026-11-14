Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής. Ένας τρίτος πυροσβέστης, 45 ετών, τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν τμήμα του κτιρίου υποχώρησε, εγκλωβίζοντας τους άνδρες στο εσωτερικό του.

Το χρονικό της επιχείρησης

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε περίπου στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Το κτίριο αυτό στο παρελθόν λειτουργούσε ως εργαστήριο αλουμινίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).

Η φωτιά φέρεται να είχε ξεσπάσει στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν γεμάτο από σκουπίδια και άλλα υλικά. Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο, κατευθυνόμενοι αρχικά προς το κλιμακοστάσιο για να επιχειρήσουν την κατάσβεση.

Οι συνθήκες του εγκλωβισμού

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, βασιζόμενος σε μαρτυρίες συναδέλφων του, υπήρχε μια στριφτή σκάλα με μια εγκοπή που οδηγούσε στο υπόγειο. «Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό», περιέγραψε ο κ. Παπαντώνης. Οι πυροσβέστες φέρεται να γλίστρησαν στη στενή περιστροφική σκάλα καθώς κατέβαιναν.

Ο χώρος στο υπόγειο ήταν πολύ μικρός και γεμάτος φωτιά, καθιστώντας δύσκολη την έξοδο. Η συσσώρευση καπνού είχε δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα, περιορίζοντας σχεδόν ολοκληρωτικά την ορατότητα, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να αδυνατούν να επιστρέψουν στο ανώτερο επίπεδο του κτιρίου.

Η υποχώρηση του κτιρίου και οι συνέπειες

Ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου, τμήμα της κατασκευής υποχώρησε, με αποτέλεσμα κάποιοι να εγκλωβιστούν. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να κατέρρευσε πλευρικό τοιχίο, με τους δύο άνδρες να εγκλωβίζονται κάτω από δομικά υλικά. Οι συνάδελφοί τους προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω ασυρμάτου, χωρίς όμως να λάβουν απάντηση, κάτι που οδήγησε σε επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού.

Κατά την επιχείρηση που ακολούθησε, οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Παράλληλα, ένας τρίτος πυροσβέστης, ηλικίας 45 ετών, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Μεταφορά στα νοσοκομεία και καταγγελίες

Στο σημείο έφτασαν δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Οι διασώστες παρέλαβαν τους δύο πυροσβέστες που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο 45χρονος πυροσβέστης που υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για ιατρική περίθαλψη.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για την τραγωδία και κατήγγειλε ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας.

Ένορκη διοικητική εξέταση και πένθος

Η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων. «Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική», αναφέρεται σε σχετική δήλωση. Επισημάνθηκε ότι οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος».

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Επιπλέον, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki