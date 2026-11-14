Μετρό: Κλείνουν στις 21:40 τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 – Ποιες ημέρες θα ισχύσουν οι αλλαγές

Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα ολοκληρώνεται η λειτουργία τεσσάρων σταθμών της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατά τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» θα κλείνουν στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας των συρμών.

Οι αλλαγές αυτές τίθενται σε εφαρμογή από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και οφείλονται σε εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο δίκτυο του Μετρό.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αλλαγών

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος εκτείνεται από την Κυριακή 15 έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Η δεύτερη περίοδος των αλλαγών έχει οριστεί από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, από Κυριακή έως Πέμπτη, οι τέσσερις σταθμοί θα διακόπτουν τη λειτουργία τους στις 21:40.

Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται και ο λόγος των εργασιών

Το πρόωρο κλείσιμο αφορά συγκεκριμένα τους σταθμούς «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια». Ο λόγος για αυτές τις ρυθμίσεις είναι οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο δίκτυο του Μετρό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, το πρόγραμμα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Έχοντας ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες στη Γραμμή 3, τα συνεργεία επιστρέφουν τώρα για παρεμβάσεις στη Γραμμή 2.

Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των συρμών

Κατά το διάστημα που θα ισχύουν οι παρεμβάσεις, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα πραγματοποιείται μερικώς. Συγκεκριμένα, οι συρμοί θα κινούνται μόνο μεταξύ των σταθμών «Αττική» και «Ελληνικό».

Οι τέσσερις σταθμοί που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της γραμμής, δηλαδή η «Ανθούπολη», το «Περιστέρι», ο «Άγιος Αντώνιος» και τα «Σεπόλια», θα παραμένουν κλειστοί από τις 21:40 και μετά.

Εναλλακτική μετακίνηση με λεωφορεία

Για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του επιβατικού κοινού κατά τις ώρες που οι τέσσερις σταθμοί θα παραμένουν κλειστοί, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία μια προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή.

Η γραμμή αυτή φέρει την ονομασία Χ26 και θα εκτελεί το δρομολόγιο «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ». Τα λεωφορεία θα δρομολογούνται από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, τις ημέρες από Κυριακή έως Πέμπτη, κατά τις οποίες ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διαδρομής που ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ, η προσωρινή λεωφορειακή σύνδεση δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς «Σεπόλια», «Αττική» και «Σταθμό Λαρίσης».

Στόχος των εργασιών

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών. Οι εν λόγω εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας και των μετακινήσεων σε ολόκληρο το δίκτυο του Μετρό, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr