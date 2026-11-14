Νέα εποχή στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων με το railway.gov.gr

Ένα νέο επίπεδο εποπτείας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας έχει τεθεί σε λειτουργία μέσω της πλατφόρμας railway.gov.gr. Το σύστημα, το οποίο λειτουργεί ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, ενσωματώνει εξοπλισμό σε 134 μηχανές, 24ωρη παρακολούθηση, περισσότερες από 3.500 κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη για τον έλεγχο των συνομιλιών. Βασικός του στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός επικίνδυνων καταστάσεων και η άμεση μεταφορά πληροφοριών στους αρμόδιους φορείς για την παρέμβασή τους.

Ακριβής εντοπισμός και αυτόματες ειδοποιήσεις

Η πλατφόρμα railway.gov.gr έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τη θέση των τρένων με ακρίβεια έως και πέντε εκατοστά, προσφέροντας σημαντική βελτίωση στην ασφάλεια. Μπορεί να ειδοποιεί αυτόματα όταν δύο συρμοί κινούνται σε πορεία που ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση. Σε ένα τέτοιο σενάριο, εμφανίζεται αυτόματα ειδοποίηση στο Κέντρο Λειτουργίας της πλατφόρμας, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη ενέργεια.

Ο χειριστής του συστήματος αναλαμβάνει στη συνέχεια να συντονίσει την επικοινωνία με τους μηχανοδηγούς, οι οποίοι επιβεβαιώνουν τη λήψη της εντολής για στάση. Παράλληλα, καταγράφονται λεπτομερώς η ειδοποίηση, η επικοινωνία, ο χρόνος αντίδρασης και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια. Αυτό το σενάριο παρουσιάστηκε στις 10 Νοεμβρίου, στο παλιό αμαξοστάσιο του Πειραιά, ενώπιον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να αναδειχθεί στην πράξη ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος.

Τεχνικές λύσεις για την ασφάλεια

Για την υλοποίηση του συστήματος χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν σημαντικά τεχνικά προβλήματα. Ένα από αυτά ήταν η ακριβής αποτύπωση της θέσης κάθε συρμού, καθώς η απλή χρήση GPS παρουσιάζει απόκλιση περίπου 15 μέτρων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένη εικόνα, ιδίως σε γειτονικές γραμμές. Η λύση δόθηκε με την αξιοποίηση του συστήματος ακριβούς εντοπισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου (HEPOS), το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισμό της θέσης με ακρίβεια έως και πέντε εκατοστά. Για αυτόν τον σκοπό, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές διελεύσεις και χαρτογραφήθηκαν συνολικά 1.650 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών.

Ένα δεύτερο εμπόδιο αφορούσε τη μετάδοση των δεδομένων, καθώς σε πολλά σημεία του δικτύου, κυρίως σε ορεινές περιοχές, δεν υπάρχει κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε με τη χρήση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς Starlink, οι οποίοι εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη αποστολή των πληροφοριών στο Κέντρο Λειτουργίας.

Εξοπλισμός και χρηματοδότηση

Ο απαραίτητος εξοπλισμός τοποθετήθηκε σε 134 μηχανές των τρένων. Η σχετική δωρεά προήλθε από 26 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκαν χρονοβόρες διαδικασίες, επιταχύνοντας την εφαρμογή του συστήματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr