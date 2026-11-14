Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι από κατάρρευση κτιρίου

Σε τραγωδία κατέληξε η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας τρίτος τραυματίστηκε. Το συμβάν σημειώθηκε όταν το δάπεδο του κτιρίου υποχώρησε, την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η φωτιά ξέσπασε στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 11:40 το πρωί. Ενώ η πυρκαγιά βρισκόταν στο ισόγειο, τρεις πυροσβέστες εισήλθαν στο κτίριο προκειμένου να την αντιμετωπίσουν.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το δάπεδο υποχώρησε κάτω από τα πόδια τους, με αποτέλεσμα να πέσουν σε κενό και να καταπλακωθούν από τα συντρίμμια. Τα θύματα είναι ένας 23χρονος πυροσβέστης, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από τη σχολή της Πυροσβεστικής το καλοκαίρι του 2026, και ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης. Και οι δύο ήταν πενταετούς υποχρέωσης.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων

Στο σημείο της τραγωδίας κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, προερχόμενα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Επίσης, στην επιχείρηση συμμετείχε και η 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).

Για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών, έσπευσαν δύο ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Μαρτυρία κατοίκου για το συμβάν

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε την κατάσταση όπως την αντιλήφθηκαν οι διασώστες. Ανέφερε ότι γύρω στις 11:30 ακούστηκαν σειρήνες και στη συνέχεια είδαν φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Ο κ. Μαθιόπουλος πρόσθεσε ότι στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα, αλλά δεν τους επετράπη να πλησιάσουν για λεπτομέρειες. Σημείωσε πως δεν είδαν «πολύ μεγάλη φωτιά», αλλά κυρίως καπνούς. Το κτίριο, όπως είπε, παλιά λειτουργούσε ως αλουμινάδικο και εργαστήριο για την κατασκευή αλουμινίων και πορτών.

Θλίψη και συλλυπητήρια από την ηγεσία

Η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των δύο πυροσβεστών. Στην ανακοίνωσή της, υπογράμμισε ότι οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος», την ώρα που επιχειρούσαν για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε την υποστολή των σημαιών στο μισό ιστού σε όλες τις υπηρεσίες. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε: «Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr