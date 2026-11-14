Αιματηρό επεισόδιο στην Αιτωλοακαρνανία: Άνδρας δέχθηκε επίθεση με πέτρα και απειλή με όπλο

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου, σε περιοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία. Ένας άνδρας δέχθηκε επίθεση με πέτρα στο κεφάλι, αφού προηγουμένως είχε απειληθεί με όπλο από άλλον άνδρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου και παραμένει για νοσηλεία, έχοντας υποστεί τραύματα από την επίθεση.

Η επίθεση στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

Το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό του άνδρα εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο δράστης προσέγγισε το θύμα και τον απείλησε με τη χρήση όπλου. Η απειλή αυτή προηγήθηκε της σωματικής επίθεσης που ακολούθησε.

Μετά την απειλή, ο δράστης χτύπησε το θύμα στο κεφάλι χρησιμοποιώντας μία πέτρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο άνδρας να υποστεί τραύματα, καθιστώντας αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο. Η περιοχή του συμβάντος προσδιορίζεται εντός των ορίων του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Ο τραυματισμένος άνδρας, αμέσως μετά την επίθεση, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Εκεί, οι ιατροί προχώρησαν στην παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών και στην αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του. Η φύση των τραυμάτων του επέβαλε την παραμονή του στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής, ο άνδρας παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, καθώς η επίθεση στο κεφάλι με πέτρα του προκάλεσε σημαντικά τραύματα που απαιτούν ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση.

Αστυνομική έρευνα και ευρήματα

Οι αστυνομικές αρχές, μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου δράστη. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου άνδρα, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με όπλα και πυρομαχικά. Συγκεκριμένα, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν μία καραμπίνα, ένα αεροβόλο όπλο, καθώς και δεκατέσσερα κυνηγετικά φυσίγγια. Επιπλέον, εντοπίστηκε ένα κουτί που περιείχε μεταλλικά βλήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για αεροβόλο όπλο.

Σχηματισμός δικογραφίας

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του άνδρα που κατηγορείται για την επίθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση και των τραυμάτων που προκλήθηκαν στο θύμα. Παράλληλα, του αποδίδεται κατηγορία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, λόγω των όπλων και των πυρομαχικών που βρέθηκαν στην κατοχή του κατά την έρευνα.

Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα

Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και τις ενέργειες που έχουν γίνει, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως γνωστές. Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Επίσης, τα αίτια που οδήγησαν τον δράστη στην απειλή με όπλο και την επίθεση με πέτρα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να προσδιορίσουν τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το περιστατικό τραυματισμού στην Αιτωλοακαρνανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit