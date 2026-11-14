Λούτσα: Νέα βίντεο με τις τελευταίες κινήσεις της Κινέζας μεταφράστριας

Νέα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της στην Αρτέμιδα αποκαλύπτουν τις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης Γιου Τινγκ, Κινέζας μεταφράστριας, πριν εξαφανιστεί πριν από έξι μήνες. Το υλικό, που παρουσιάστηκε στο Mega, καταγράφει το τελευταίο 24ωρο της γυναίκας στην κατοικία της, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες της, τα έγγραφα που κρατούσε, καθώς και την τελευταία της έξοδο από το σπίτι.

Το τελευταίο 24ωρο πριν την εξαφάνιση

Οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη Γιου Τινγκ μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της. Το πρωί πραγματοποιεί επανειλημμένες τηλεφωνικές συνομιλίες στα κινεζικά και στη συνέχεια ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού. Στις 10:50 κατεβαίνει τις σκάλες φορώντας λευκά ρούχα και κρατώντας την τσάντα της. Πριν φύγει, ρίχνει μία τελευταία ματιά στον χώρο και παίρνει μαζί της ορισμένα έγγραφα. Περίπου οκτώ ώρες αργότερα επιστρέφει στην κατοικία της και κλειδώνει την είσοδο.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της υπόθεσης παραμένει και η εξαφάνιση ενός Κινέζου μεσίτη, του Τσεν, με τον οποίο η 50χρονη είχε επαγγελματική συνεργασία και προγραμματισμένο ραντεβού την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Το τηλεφώνημα για τα 1.500 ευρώ

Στις 19:15, η Γιου Τινγκ καταγράφεται να στέκεται στις σκάλες και να ανταλλάσσει μηνύματα μέσω του κινητού της τηλεφώνου. Επτά λεπτά αργότερα, στις 19:22, πραγματοποιεί μία τηλεφωνική συνομιλία που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Σε αυτήν, ακούγεται να μιλά στα ελληνικά και να αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, λέγοντας: «Θέλει 1.500 ευρώ. Να τα αφήσει στην πόρτα. Αλλιώς δεν θα δείξουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα».

Δεν έχει διευκρινιστεί δημόσια σε ποιον απευθυνόταν, σε ποια συναλλαγή αναφερόταν ή εάν το συγκεκριμένο τηλεφώνημα συνδέεται με την εξαφάνισή της. Το περιεχόμενό του, πάντως, βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι τελευταίες καταγραφές

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία, η Γιου Τινγκ εμφανίζεται στις καταγραφές να κρατά ορισμένα έγγραφα. Εκτιμάται ότι ενδέχεται να σχετίζονται με το αντικείμενο της συζήτησης, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί τι ακριβώς περιείχαν ούτε εάν συνδέονταν με κάποια επαγγελματική υπόθεση που χειριζόταν εκείνη την περίοδο.

Στις 19:45 τα φώτα της κατοικίας σβήνουν. Η 50χρονη, ωστόσο, εξακολουθεί να εμφανίζεται στις κάμερες να ανεβοκατεβαίνει αρκετές φορές τις σκάλες, έχοντας διαρκώς μαζί της το κινητό τηλέφωνό της. Σύμφωνα με τις καταγραφές, επισκέπτεται επανειλημμένα και το ημιυπόγειο του σπιτιού, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η τελευταία της έξοδος από το σπίτι καταγράφηκε στις 09:55 το επόμενο πρωί.

Η έρευνα για την εξαφάνιση

Μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της Γιου Τινγκ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν έχει προκύψει ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr