Φωκίδα: Άγνωστοι βανδάλισαν εκκλησία και έκαψαν εικόνες

Σοβαρές και εκτεταμένες καταστροφές προκλήθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, ο οποίος βρίσκεται στο Παλιό Καστέλι της Φωκίδας. Άγνωστος ή άγνωστοι φέρονται να εισέβαλαν στον χώρο της εκκλησίας, αφαιρώντας τις ιερές εικόνες και τα εξαπτέρυγα από τις καθορισμένες τους θέσεις. Τα αντικείμενα αυτά συγκεντρώθηκαν κατόπιν στο κέντρο του ναού, όπου τους έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές φθορές στο κτίριο και το περιεχόμενό του.

Η βεβήλωση του ιερού ναού

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου, ένα σημαντικό θρησκευτικό μνημείο στην περιοχή του Παλιού Καστελίου της Φωκίδας, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αποτρόπαιας επίθεσης από άγνωστους δράστες. Οι εισβολείς, αφού εισήλθαν στον ιερό χώρο, προέβησαν σε πράξεις εκτεταμένου βανδαλισμού και εμπρησμού, αφήνοντας πίσω τους εικόνα καταστροφής.

Πιο αναλυτικά, οι δράστες προχώρησαν στην αφαίρεση των ιερών εικόνων και των εξαπτερύγων, τα οποία βρίσκονταν στις ειδικές τους θέσεις εντός του ναού. Αφού τα συγκέντρωσαν όλα στο κεντρικό σημείο του χώρου λατρείας, τους έβαλαν φωτιά. Η πράξη αυτή είχε ως συνέπεια την ολοσχερή καταστροφή των ιερών αντικειμένων και την πρόκληση σοβαρών φθορών στο κτίριο του ναού, τόσο στους τοίχους όσο και στην οροφή.

Η αποκάλυψη της καταστροφής

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας χάρη στην παρατηρητικότητα μιας νεαρής γυναίκας. Η γυναίκα αυτή περνούσε από την περιοχή και αντιλήφθηκε την καταστροφή που είχε συντελεστεί στο εσωτερικό της εκκλησίας.

Η άμεση αντίδραση της νεαρής γυναίκας οδήγησε στην αποκάλυψη του συμβάντος, επιτρέποντας την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την καταγραφή των ζημιών στον ιερό ναό.

Εικόνα εκτεταμένων ζημιών στο εσωτερικό

Οι φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί από τον ναό αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν. Οι τοίχοι και η οροφή του Ιερού Ναού έχουν μαυρίσει σε μεγάλο βαθμό από τους καπνούς που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, αλλοιώνοντας την αρχική τους όψη.

Επιπλέον, στο δάπεδο της εκκλησίας, διακρίνονται καθαρά στάχτες και αποκαΐδια. Αυτά προέρχονται από τις καμένες εικόνες και τα εξαπτέρυγα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά που έβαλαν οι άγνωστοι δράστες, αφήνοντας πίσω τους ίχνη της καταστροφικής τους ενέργειας.

Η μαρτυρία του προέδρου του πολιτιστικού συλλόγου

Σχετικά με το περιστατικό, μίλησε ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Καστελλίων, κ. Αχιλλέας Αγαπητός. Ο κ. Αγαπητός ανέφερε ότι η εκκλησία δεν περιείχε χρήματα, καθώς η λειτουργία της πραγματοποιείται μόλις μία φορά τον χρόνο, συγκεκριμένα τον μήνα Αύγουστο.

Ο ίδιος εξέφρασε την έκπληξή του για την αποτρόπαια αυτή ενέργεια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μας κάνει φοβερή εντύπωση ποιος μπορεί να προέβη σε μια τέτοια αποτρόπαια κίνηση. Η εκκλησία δεν είχε χρήματα, λειτουργεί μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο. Κάποιος μπήκε μέσα, έβγαλε τις εικόνες και τις έκαψε στο κέντρο της εκκλησίας μαζί με τα εξαπτέρυγα».

Τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν άγνωστες. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των υπευθύνων για την καταστροφή του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου.

Τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την πράξη βανδαλισμού και εμπρησμού, καθώς και τα ενδεχόμενα κίνητρα των δραστών, παραμένουν πλήρως αδιευκρίνιστα. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ρίξουν φως στην υπόθεση και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Με πληροφορίες από: Topontiki