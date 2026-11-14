Ο Οδυσσέας Δήμας, αδερφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα και πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή μετά τη σύλληψή του. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών. Ο 58χρονος κατηγορείται ότι προμήθευε νεαρούς αθλητές, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, με απαγορευμένες ουσίες, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Η δίωξη και η σύλληψη

Ο 58χρονος Οδυσσέας Δήμας, με το βαρύ επίθετο, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη σύλληψή του. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, κατηγορώντας τον για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πρώην προπονητής φέρεται να προμήθευε απαγορευμένες ουσίες σε νεαρούς αθλητές, ανάμεσά τους, όπως αναφέρεται, ακόμη και ανήλικα παιδιά. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει ήδη ισχυρές αντιδράσεις.

Ο Οδυσσέας Δήμας οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα.

Η πρώτη δήλωση από το κρατητήριο

Εν μέσω των εξελίξεων και των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η υπόθεση, ο ίδιος ο κατηγορούμενος επέλεξε να «σπάσει τη σιωπή» του. Ο Οδυσσέας Δήμας μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, κάνοντας δηλώσεις απευθείας από το κρατητήριο όπου κρατείται. Στην τοποθέτησή του, ο πρώην προπονητής τόνισε ότι έχει σταματήσει να προπονεί αθλητές εδώ και δύο χρόνια. Αυτή η δήλωση αποτελεί την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τη σύλληψή του και την άσκηση της δίωξης.

Η υπερασπιστική γραμμή και οι ισχυρισμοί του

Στη δήλωσή του, ο Οδυσσέας Δήμας εξέφρασε τη συντριβή του, δηλώνοντας ότι αισθάνεται συντριβή από την παραπληροφόρηση που, όπως είπε, στρέφεται σε βάρος του. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε κατηγορίες που φτάνουν στο σημείο να του αποδίδουν ότι με πρόθεση έδωσε αναβολικά στον ανήλικο γιο του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι πως χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής. Το συγκεκριμένο συμπλήρωμα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανέφερε την αναβολική ουσία στη σύνθεσή του.

Αυτό το γεγονός, όπως υποστήριξε, έγινε δεκτό από το ΑΣΕΑΔ, ένα όργανο που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, το οποίο του καταλόγισε τελικά αμέλεια. Επιπλέον, ο 58χρονος υποστήριξε ότι τα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοικία του είναι νόμιμα, με εξαίρεση ελάχιστα. Για αυτά τα ελάχιστα σκευάσματα, δήλωσε ότι θα αποδειχθεί πως τα χρησιμοποιεί για ιατρικούς λόγους.

Η δημόσια συγγνώμη στην οικογένεια και τους πολίτες

Ο Οδυσσέας Δήμας ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με μια δημόσια συγγνώμη προς τον αδερφό του, τον Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα, καθώς και προς ολόκληρη την οικογένειά του. Αναγνώρισε ότι τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση, αποδίδοντας την αιτία σε αυτό που χαρακτήρισε ως δική του επιπόλαιη συμπεριφορά. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα, συνειδητοποιώντας την επίδραση που μπορεί να έχει η υπόθεση λόγω του ονόματος που φέρει.

Με πληροφορίες από: Topontiki