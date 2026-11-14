Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Ζεφύρι

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11). Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή του Ζεφυρίου, εντός των ορίων του Δήμου Φυλής. Το Πυροσβεστικό Σώμα, με επίσημη ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των στελεχών του και γνωστοποίησε τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η επιχείρηση κατάσβεσης και οι απώλειες

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Η περιοχή αυτή υπάγεται στον Δήμο Φυλής, στην Αττική. Δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να προβούν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης επιχείρησης, δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το φλεγόμενο κτήριο. Αμέσως, κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο άνδρες και τους διακόμισαν εσπευσμένα στο Αττικό Νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που τους υποδέχθηκε, οι δύο πυροσβέστες υπέκυψαν στα τραύματά τους, βυθίζοντας στο πένθος το Σώμα και τις οικογένειές τους.

Ο τραυματισμός συναδέλφου και η μεταφορά του

Εκτός από τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, ένας ακόμη συνάδελφός τους τραυματίστηκε κατά το ίδιο περιστατικό στο Ζεφύρι. Ο τραυματίας πυροσβέστης, μετά τον τραυματισμό του, μεταφέρθηκε άμεσα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και περίθαλψη.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία παρακολουθείται στενά, ενώ η είδηση του τραυματισμού του προστίθεται στην ήδη βαριά ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την τραγική απώλεια των δύο συναδέλφων του. Η επιχείρηση στο Ζεφύρι άφησε πίσω της ένα βαρύ τίμημα για τους άνδρες της πυρόσβεσης.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Το Πυροσβεστικό Σώμα, αμέσως μετά την επιβεβαίωση των θανάτων, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο στελεχών του. Στην ανακοίνωση τονίζεται με έμφαση ότι «Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, σύσσωμη, εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ο ηρωισμός των δύο πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής, στην Αττική».

Επιπλέον, το Σώμα τόνισε πως οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αφοσίωση και την αυταπάρνηση που επέδειξαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Ένορκη διοικητική εξέταση και μέτρα πένθους

Σε συνέχεια της τραγικής κατάληξης, το Πυροσβεστικό Σώμα γνωστοποίησε ότι θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι η πλήρης διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα του τραγικού συμβάντος.

Παράλληλα, ως ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τη μνήμη των δύο αδικοχαμένων πυροσβεστών, δόθηκε εντολή από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με την εντολή αυτή, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, σε κάθε γωνιά της χώρας, θα κυματίζουν μεσίστιες. Το μέτρο αυτό αποτελεί μια συμβολική κίνηση για να τιμηθεί η θυσία τους και να εκφραστεί η οδύνη του Σώματος για την απώλειά τους.

Με πληροφορίες από: Enikos