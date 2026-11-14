Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρακτορείων Ειδήσεων απέβαλε το ρωσικό TASS

Σε σημαντικές αποφάσεις προχώρησε η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων (EANA), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Μεταξύ των βασικών αποφάσεων ήταν η αποβολή του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS από τη Συμμαχία, καθώς και η εκλογή νέων μελών σε θέσεις ευθύνης και η ένταξη ενός νέου πρακτορείου.

Η Γενική Συνέλευση στη Λάρνακα

Η Γενική Συνέλευση της EANA φιλοξενήθηκε από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) στη Λάρνακα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου της EANA. Η εκδήλωση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάχθηκε στον εορτασμό των 70 χρόνων από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων. Οι εργασίες της Συνέλευσης και του Συνεδρίου αποτέλεσαν πεδίο για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία της Συμμαχίας.

Το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Άρια Αγάτσα, την διευθύνουσα σύμβουλο, Χριστίνα – Δήμητρα Συναρέλλη, και τον διευθυντή Έρευνας, Ανάπτυξης και Παραγωγής Περιεχομένου, Γιάννη Γεωργίου. Επίσης, στις εργασίες συμμετείχε ο Αιμίλιος Περδικάρης, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ της EANA, τέως πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ και δημοσιογράφος του ίδιου πρακτορείου.

Η απόφαση για το ρωσικό πρακτορείο TASS

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη Γενική Συνέλευση της EANA ήταν η αποβολή του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS. Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της EANA, ελήφθη κατόπιν ψηφοφορίας των μελών της Συμμαχίας. Η αποβολή του TASS σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, επηρεάζοντας τη γεωγραφική και πολιτική εκπροσώπηση εντός του οργανισμού. Η EANA, ως ένας θεσμός που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων, προχωρά σε αναδιάρθρωση της σύνθεσής της με βάση τις αποφάσεις των μελών της.

Εκλογές και νέα μέλη στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρακτορείων Ειδήσεων

Πέρα από την αποβολή του TASS, η Γενική Συνέλευση προχώρησε και σε εκλογές για τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Valbona Zhupa, γενική διευθύντρια του Αλβανικού Τηλεγραφικού Πρακτορείου (ATA), εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EANA. Η θητεία της θα είναι τριετής και διαδέχεται στη θέση αυτή την Claudia Nicolae του ρουμανικού πρακτορείου ειδήσεων AGERPRES. Η εκλογή της κυρίας Zhupa ενισχύει την εκπροσώπηση των Βαλκανικών χωρών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συμμαχίας.

Επιπλέον, η EANA καλωσόρισε ένα νέο μέλος στις τάξεις της. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ένταξη του ELTA, του πρακτορείου ειδήσεων της Λιθουανίας, ως του 34ου μέλους της Συμμαχίας. Η προσθήκη του ELTA διευρύνει περαιτέρω το δίκτυο των πρακτορείων που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρακτορείων Ειδήσεων, ενισχύοντας τη φωνή της Λιθουανίας στον ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό χώρο.

Η ελληνική εκπροσώπηση και οι θέσεις ευθύνης

Στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών, η Άρια Αγάτσα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιων Πρακτορείων της EANA. Η εκλογή της κυρίας Αγάτσα σε αυτή τη σημαντική θέση αναδεικνύει τον ρόλο και την επιρροή του ελληνικού πρακτορείου ειδήσεων εντός της ευρωπαϊκής συμμαχίας.

Η παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπείας στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και του Συνεδρίου ήταν ιδιαίτερα ενεργή. Η συμμετοχή της Άριας Αγάτσα, της Χριστίνας – Δήμητρας Συναρέλλη και του Γιάννη Γεωργίου, καθώς και του Αιμίλιου Περδικάρη, υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο των πρακτορείων ειδήσεων και τη συμβολή του στις κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της δημοσιογραφίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki