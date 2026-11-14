Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση: Ζευγάρι 21χρονων εξαπατούσε πολίτες ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 21χρονοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, στον Ασπρόπυργο. Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις απατών και κλοπών, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 210.000 ευρώ.

Η εξάρθρωση και οι συλλήψεις

Οι δύο 21χρονοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου 2026 στον Ασπρόπυργο, μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές κατηγορίες που αφορούν τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διακεκριμένες κλοπές και απάτες, οι οποίες διαπράχθηκαν κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπογραμμίζοντας την έκταση της παράνομης δράσης τους.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει την εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026. Ο κύριος σκοπός της οργάνωσης ήταν η διάπραξη απατών και κλοπών σε βάρος πολιτών, κυρίως σε περιοχές της Αττικής, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Η μεθοδολογία τους ήταν συγκεκριμένη και καλά οργανωμένη. Επέλεγαν τα υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και στη συνέχεια επικοινωνούσαν μαζί τους. Κατά την επικοινωνία αυτή, προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας ένα ψευδές προφίλ εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Η μέθοδος εξαπάτησης και η απόσπαση χρημάτων

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα για να πείσουν τα θύματα. Ένα από τα συνηθισμένα προσχήματα ήταν η δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, ένα θέμα που μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία στους πολίτες και να τους οδηγήσει σε άμεση αντίδραση. Μέσω αυτών των ψευδών ισχυρισμών, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, τους καθοδηγούσαν να τοποθετήσουν τα πολύτιμα αντικείμενα και τα χρήματα σε προκαθορισμένα σημεία, τα οποία βρίσκονταν είτε εντός είτε εκτός των κατοικιών τους. Από αυτά τα σημεία, συνεργοί τους, τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, αφαιρούσαν τη λεία, ολοκληρώνοντας έτσι την απάτη και την κλοπή.

Τα μέτρα για την αποφυγή εντοπισμού

Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές, τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν συγκεκριμένα μέτρα. Χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, οι οποίες ήταν καταχωρισμένες σε στοιχεία άγνωστων ατόμων, καθιστώντας δύσκολη την ταυτοποίησή τους μέσω των τηλεφωνικών κλήσεων.

Η επικοινωνία με τα θύματα γινόταν από μέλη της οργάνωσης που είχαν τον ρόλο των τηλεφωνητών και βρίσκονταν σε τηλεφωνικά κέντρα. Αυτοί οι τηλεφωνητές διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τα θύματα, προκειμένου τα επιχειρησιακά μέλη να μην έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους και να περιορίζεται ο κίνδυνος αναγνώρισής τους. Επιπλέον, για τις μετακινήσεις τους, χρησιμοποιούσαν ως επιχειρησιακό όχημα το αυτοκίνητο της 21χρονης συλληφθείσας.

Οι ρόλοι και η συνέχεια της υπόθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 21χρονος άνδρας είχε τον ρόλο του εισπράκτορα. Μαζί με έναν ακόμη συνεργό, μετέβαινε στις κατοικίες των θυμάτων και αφαιρούσε τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν συγκεντρωθεί. Η 21χρονη γυναίκα, εκτός από τη συμμετοχή της στην οργάνωση, παρείχε και το όχημά της για τις μετακινήσεις των μελών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου και θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών συνεχίζεται από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki