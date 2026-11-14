Οι γονείς του 4 μηνών βρέφους στην Πάτρα προφυλακίστηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα το μεσημέρι, 14 Νοεμβρίου 2026, οι γονείς ενός βρέφους μόλις τεσσάρων μηνών στην Πάτρα. Το μικρό αγόρι είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης σε ημιθανή κατάσταση, παρουσιάζοντας ενδείξεις σοβαρού υποσιτισμού και φέροντας τραύματα. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη του 21χρονου πατέρα και της 26χρονης μητέρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα.

Η πορεία της υπόθεσης και οι κατηγορίες

Οι δύο γονείς, ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα του βρέφους, οδηγήθηκαν χθες, 13 Νοεμβρίου 2026, ενώπιον του εισαγγελέα. Εκεί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις πράξεις που τους αποδίδονται, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Σήμερα, 14 Νοεμβρίου 2026, επέστρεψαν στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, όπου κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον του ανακριτή, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή τους. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και η αρχική κατάσταση του βρέφους

Η υπόθεση ήρθε στο φως τα ξημερώματα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, όταν το τεσσάρων μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Η μεταφορά έγινε από έναν καταυλισμό στην περιοχή της Εγλυκάδας, με το βρέφος να βρίσκεται σε υπογλυκαιμικό κώμα, μια κατάσταση που υποδηλώνει σοβαρή έλλειψη τροφής.

Οι γιατροί που εξέτασαν το μικρό παιδί διαπίστωσαν ότι ήταν σοβαρά υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένα από αυτά τα τραύματα να προέρχονται από δαγκώματα τρωκτικών, αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστικό πόρισμα για την ακριβή προέλευσή τους.

Η νοσηλεία και η βελτίωση της υγείας του βρέφους

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης της υγείας του, το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο. Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, προκειμένου να σταθεροποιήσουν τις ζωτικές του λειτουργίες και να του προσφέρουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το βρέφος βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση. Έχει αποσωληνωθεί επιτυχώς και έχει εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζεται η παρακολούθησή του από τους ειδικούς, διασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάρρωσή του.

Η αστυνομική έρευνα και η παραγγελία ιατροδικαστικής εξέτασης

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την ενδελεχή έρευνα για την υπόθεση διαπίστωσαν ότι η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του βρέφους οφείλεται σε συστηματική ασιτία. Τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι οι ίδιοι οι γονείς φέρονται να υπέβαλλαν το μόλις τεσσάρων μηνών βρέφος σε αυτές τις συνθήκες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του.

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Σκοπός της εξέτασης είναι η αξιολόγηση όλων των ευρημάτων που εντοπίστηκαν και η περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του μικρού παιδιού, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki