Η 36χρονη μητέρα που παρασύρθηκε στο Καματερό: «Το παιδάκι μου δεν είναι καλά», δηλώνει ο πατέρας της

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μια 36χρονη γυναίκα, μητέρα ενός πεντάχρονου παιδιού, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στο Καματερό. Η άτυχη γυναίκα έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και τραυματισμούς σε όλο της το σώμα, ενώ ο πατέρας της περιέγραψε την αγωνία του για την κατάσταση της κόρης του, δηλώνοντας πως «το παιδάκι μου δεν είναι καλά».

Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος στη λεωφόρο Φυλής

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής, όταν ένας 38χρονος οδηγός, κινούμενος επί της λεωφόρου Φυλής, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, με αυτόπτη μάρτυρα να περιγράφει ότι «περνάει φωτοβολίδα ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, σφαίρα». Ο πατέρας της 36χρονης εκτίμησε πως ο οδηγός πήγαινε με 100 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο όπου «γίνεται χαμός».

Η ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου ξεκίνησε με την πρόσκρουση σε σταθμευμένα οχήματα, πριν παρασύρει τη 36χρονη γυναίκα. Η άτυχη μητέρα προσπαθούσε εκείνη τη στιγμή να βγει από το δικό της αυτοκίνητο, όταν χτυπήθηκε από το όχημα του 38χρονου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που την εκτόξευσε στον αέρα, με τον πατέρα της να αναφέρει πως την πέταξε «10 μέτρα μακριά».

Η πορεία του οχήματος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς συνέχισε να προσκρούει σε ακόμη τρία σταθμευμένα οχήματα, συγκεκριμένα δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, προτού ακινητοποιηθεί. Συνολικά, στην τρελή πορεία του 38χρονου οδηγού ενεπλάκησαν έξι οχήματα.

Σοβαροί τραυματισμοί για τη 36χρονη μητέρα

Η 36χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό» με πολλαπλά κατάγματα. Ο πατέρας της, μιλώντας σε εκπομπή, περιέγραψε τους τραυματισμούς της κόρης του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει χτυπήσει παντού, χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά». Πρόσθεσε επίσης πως η κόρη του «μόνο του παλεύει και σηκώθηκε το πρωί να πάει στη δουλίτσα του», ενώ είχε σταματήσει για να πάρει έναν καφέ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κόρη του γλίτωσε τα χειρότερα επειδή πρόλαβε να κλείσει την πόρτα του οχήματός της. «Ευτυχώς είχε κατέβει και είχε κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου, γιατί θα την έλιωνε εντελώς», δήλωσε. Επίσης, τόνισε πως η 36χρονη είναι «το καλύτερο παιδί της γης» και έχει ένα παιδάκι πέντε χρονών.

Η άμεση βοήθεια από νοσηλευτή και η μεταφορά της

Αμέσως μετά το τροχαίο, ένας νοσηλευτής που εργαζόταν σε ιατρικό κέντρο της περιοχής έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα. Ο νοσηλευτής περιέγραψε πως μαζί με το προσωπικό βγήκαν κατευθείαν έξω, ασφάλισαν την περίμετρο και βοήθησαν, διασφαλίζοντας ότι δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος.

Σύμφωνα με τον νοσηλευτή, η 36χρονη «είχε τις αισθήσεις της, ήταν χτυπημένη η αριστερή πλευρά». Φρόντισαν να μην είναι κινητοποιημένη και να μην μετακινηθεί, ώστε να μην προκληθεί επιπλέον ζημιά, ενώ δεν είχε κάποια κατάσταση αιμορραγίας που να χρειαζόταν άμεσο έλεγχο. Το ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο για τη μεταφορά της.

Ο νοσηλευτής σημείωσε επίσης ότι η απόσταση από το σημείο της πρόσκρουσης μέχρι εκεί που μεταφέρθηκε η γυναίκα ήταν «πολύ μεγάλη», υποδεικνύοντας την σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η σύλληψη του οδηγού και οι μαρτυρίες αυτοπτών

Ο 38χρονος οδηγός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, συνελήφθη από τις αρχές. Του έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την κατάσταση της 36χρονης μετά το ατύχημα, λέγοντας πως «ήταν σε άθλια κατάσταση, την είχε διαλύσει στην κυριολεξία». Για τον 38χρονο οδηγό, οι μάρτυρες ανέφεραν ότι αρχικά «δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει» και «ήταν σε άλλο πλανήτη». Όταν συνειδητοποίησε την πράξη του, ξεκίνησε να χτυπάει το κεφάλι του με τα χέρια του, λέγοντας «τι έκανα;» και «έφερνε γύρω γύρω σαν παλαβός».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos