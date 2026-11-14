Σε τραγωδία εξελίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, στον Δήμο Φυλής. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν τμήμα του κτιρίου υποχώρησε και τους καταπλάκωσε, ενώ ένας ακόμη συνάδελφός τους τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Κατσαντώνη, μετατρέποντας την επιχείρηση κατάσβεσης σε αγώνα για τη διάσωση των εγκλωβισμένων ανδρών.

Η μοιραία κατάρρευση του κτιρίου

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίσμα στο Ζεφύρι Αττικής, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 11:40 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, και ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου, ένα τμήμα του υποχώρησε ξαφνικά. Αυτή η απρόσμενη κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τρεις πυροσβέστες κάτω από τα συντρίμμια.

Η υποχώρηση του εσωτερικού τμήματος του κτιρίου μετέτρεψε άμεσα την αρχική επιχείρηση κατάσβεσης σε μια αγωνιώδη προσπάθεια απεγκλωβισμού των συναδέλφων τους. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μαζί με ειδικά συνεργεία, άρχισαν να επιχειρούν μέσα στα συντρίμμια, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, προκειμένου να εντοπίσουν και να ανασύρουν τους παγιδευμένους άνδρες.

Οι νεκροί και ο τραυματίας πυροσβέστης

Από τους τρεις πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν, δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Αμέσως μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι δύο άτυχοι πυροσβέστες υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπως και ο τρίτος συνάδελφός τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης τραυματίστηκε από την κατάρρευση του κτιρίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος πυροσβέστης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συνολικά, 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα έσπευσαν στο σημείο από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετείχαν και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ, οι οποίες διαθέτουν εξειδίκευση σε επιχειρήσεις διάσωσης σε δύσκολες συνθήκες και σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Παράλληλα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, στην περιοχή κλήθηκαν και έφτασαν άμεσα δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους τραυματίες. Η παρουσία αυτών των μονάδων ήταν κρίσιμη για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της κατάρρευσης και την παροχή ιατρικής φροντίδας στους πυροσβέστες που επλήγησαν.

Η διερεύνηση των συνθηκών

Μετά την τραγική εξέλιξη, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Οι αρχές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστώσουν πώς ξεκίνησε η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη.

Παράλληλα, η έρευνα θα επικεντρωθεί και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε το εσωτερικό τμήμα του κτιρίου. Η διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης είναι ζωτικής σημασίας για να αποσαφηνιστούν οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια των επιχειρήσεων σε παρόμοια κτίσματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos