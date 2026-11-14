Φωτιά στο Ζεφύρι: Ένας πυροσβέστης χωρίς τις αισθήσεις του, ένας λιποθύμησε, αναζητείται τρίτος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι Αττικής. Η επιχείρηση κατάσβεσης μετατράπηκε σε επιχείρηση διάσωσης, όταν τμήμα του εσωτερικού του κτιρίου υποχώρησε, εγκλωβίζοντας πυροσβέστες στο ισόγειο. Ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ένας δεύτερος λιποθύμησε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι δυνάμες αναζητούν έναν τρίτο αγνοούμενο συνάδελφό τους.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και ο κίνδυνος εγκλωβισμού

Το περιστατικό της πυρκαγιάς έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 14 Νοεμβρίου, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κατσαντώνη, στην περιοχή του Ζεφυρίου Αττικής. Η ειδοποίηση προς το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έγινε περίπου στις 11:40 το πρωί, σηματοδοτώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων προς το σημείο.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι οποίες ήταν σε εξέλιξη, σημειώθηκε ένα σοβαρό συμβάν. Τμήμα του εσωτερικού του κτιρίου, είτε η σκάλα είτε μέρος αυτής, υποχώρησε απροσδόκητα. Αυτή η υποχώρηση είχε ως άμεση συνέπεια τον εγκλωβισμό πυροσβεστών στο ισόγειο του κτιρίου, οι οποίοι επιχειρούσαν εκείνη τη στιγμή, μετατρέποντας την αρχική αποστολή από κατάσβεση σε μια περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης.

Η κατάσταση της υγείας των πυροσβεστών

Οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πυροσβεστών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Ένας από τους πυροσβέστες εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κτίριο, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας.

Παράλληλα, ένας δεύτερος πυροσβέστης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της απαιτητικής και επικίνδυνης επιχείρησης. Για την άμεση ιατρική του περίθαλψη, μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο 251 νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή συνεχίζουν τις εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό ενός τρίτου πυροσβέστη, ο οποίος αγνοείται από την ώρα του συμβάντος και αναζητείται επισταμένως.

Η κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων

Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και δυναμική, με την κινητοποίηση σημαντικού αριθμού δυνάμεων. Συνολικά, στο σημείο της πυρκαγιάς και του εγκλωβισμού έσπευσαν 20 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονταν από έξι πυροσβεστικά οχήματα. Οι δυνάμεις αυτές προέρχονταν από τρεις διαφορετικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς της Αθήνας: τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα.

Πέραν των συμβατικών πυροσβεστικών μονάδων, στην περιοχή έχουν μεταβεί και ειδικές δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ. Η παρουσία της ΕΜΑΚ κρίνεται απαραίτητη σε τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό για επιχειρήσεις διάσωσης σε δύσκολες συνθήκες. Για την παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας στους τραυματίες ή σε όσους χρήζουν περίθαλψης, στο σημείο βρίσκονται επίσης δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, έτοιμα να επέμβουν.

Συνεχείς έρευνες και διερεύνηση των αιτιών

Οι επιχειρήσεις στο Ζεφύρι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου πυροσβέστη. Παράλληλα με τις προσπάθειες διάσωσης, καταβάλλονται συντονισμένες ενέργειες για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την ασφαλή ολοκλήρωση του συνόλου της επιχείρησης, δεδομένων των δυσκολιών που παρουσιάζει το εγκαταλελειμμένο και επικίνδυνο κτίριο.

Την ίδια ώρα, πέρα από την επιχειρησιακή δράση, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει αναλάβει το έργο αυτό, προκειμένου να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά στο κτίριο της οδού Κατσαντώνη.

Με πληροφορίες από: Enikos