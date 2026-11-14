Κατέρρευσε κτήριο στο Ζεφύρι εν ώρα κατάσβεσης – Ένας πυροσβέστης χωρίς τις αισθήσεις του, ένας αγνοείται

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, στο Ζεφύρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Τμήμα ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου κατέρρευσε την ώρα που πυροσβέστες επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά στο εσωτερικό του. Από την κατάρρευση αυτή, ένας πυροσβέστης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ένας ακόμη τραυματίστηκε, ενώ ένας τρίτος συνάδελφός τους αγνοείται και αναζητείται με εντατικούς ρυθμούς από τις διασωστικές δυνάμεις.

Το χρονικό της κατάρρευσης

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κατσαντώνη, εντός των ορίων του δήμου Φυλής. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου, οπότε και ξεκίνησε άμεσα η επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, την κρίσιμη στιγμή που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του κτίσματος για την κατάσβεση της φωτιάς, τμήμα της κατασκευής υποχώρησε ξαφνικά. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια τον εγκλωβισμό συναδέλφων τους μέσα στα συντρίμμια, πυροδοτώντας έναν αγώνα δρόμου για τον απεγκλωβισμό τους.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης

Αμέσως μετά την κατάρρευση, ξεκίνησε μια τιτάνια επιχείρηση απεγκλωβισμού των πυροσβεστών. Οι διασωστικές δυνάμεις εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς η στατικότητα του κτηρίου και ο κίνδυνος περαιτέρω καταρρεύσεων καθιστούν το έργο τους ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ένας δεύτερος πυροσβέστης ανασύρθηκε τραυματισμένος, λαμβάνοντας τις πρώτες βοήθειες. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τρίτου πυροσβέστη, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος στα συντρίμμια.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και, στη συνέχεια, για την επιχείρηση διάσωσης μετά την κατάρρευση, κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Οι δυνάμεις αυτές προέρχονται από διάφορους σταθμούς της Αθήνας, συγκεκριμένα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικές δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ, οι οποίες διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία για επιχειρήσεις σε κατεστραμμένα κτήρια και αναζήτηση εγκλωβισμένων ατόμων.

Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος

Παράλληλα με τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών, έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο σοβαρό αυτό περιστατικό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση του κτηρίου παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει το έργο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίσμα, καθώς και των παραγόντων που συνέβαλαν στην ξαφνική υποχώρηση τμήματος της κατασκευής, με τις έρεβες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta