Συναγερμός στο Ζεφύρι: Φωτιά σε κτίριο και αγωνία για δύο πυροσβέστες μετά από κατάρρευση τοίχου

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου 2026, σήμανε συναγερμός στο Ζεφύρι, καθώς ξέσπασε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σημειώθηκε κατάρρευση εσωτερικού τοίχου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δύο πυροσβέστες εντός του κτιρίου. Οι συνάδελφοί τους προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω ασυρμάτου, όμως δεν λαμβάνουν καμία απάντηση, εντείνοντας την αγωνία για την τύχη τους.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου 2026, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κατσαντώνη, στην περιοχή του Ζεφυρίου. Οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές έκαναν λόγο για μια σοβαρή πυρκαγιά σε μια εγκαταλελειμμένη κατοικία, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Άμεσα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο για να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η κατάσταση κρίθηκε εξαρχής δύσκολη, καθώς το εγκαταλελειμμένο κτίριο παρουσίαζε δομικές αδυναμίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του.

Κατάρρευση τοίχου και εγκλωβισμός πυροσβεστών

Ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ένα τμήμα εσωτερικού τοίχου του κτιρίου υποχώρησε ξαφνικά. Η κατάρρευση αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο πυροσβεστών, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός του φλεγόμενου κτιρίου, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φλόγες.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτός ο εγκλωβισμός, οι συνάδελφοί τους στο σημείο προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους χρησιμοποιώντας ασυρμάτους. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, οι δύο εγκλωβισμένοι πυροσβέστες δεν ανταποκρίνονταν στις κλήσεις, γεγονός που ενέτεινε την αγωνία και τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τους.

Εντατικές έρευνες για τους αγνοούμενους

Μετά τον εγκλωβισμό των δύο πυροσβεστών, σήμανε άμεσα συναγερμός στις αρχές και ξεκίνησαν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό τους. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι τα ίχνη τους αγνοούνται, ενώ η αγωνία στις φλόγες είναι μεγάλη για την τύχη των δύο ανδρών.

Οι προσπάθειες των συναδέλφων τους να τους προσεγγίσουν και να τους απεγκλωβίσουν συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά και την κατάρρευση του τοίχου, καθιστώντας τις επιχειρήσεις διάσωσης ιδιαίτερα απαιτητικές.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτάσουν στους δύο αγνοούμενους συναδέλφους τους και να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Οι έρευνες για τα εγκλωβισμένα άτομα συνεχίζονται αδιάκοπα.

Περιστατικό με τρίτο πυροσβέστη

Λίγο πριν από το συμβάν του εγκλωβισμού των δύο πυροσβεστών, ένα άλλο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Ένας τρίτος πυροσβέστης φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του στο σημείο της πυρκαγιάς, προκαλώντας στιγμιαία ανησυχία.

Ευτυχώς, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος πυροσβέστης είναι πλέον καλά στην υγεία του και έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει τους κινδύνους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους σε επιχειρήσεις κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα κτίρια.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Enikos