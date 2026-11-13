Η Θάλεια Ματίκα, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», εξέφρασε ανοιχτά τις σκέψεις και τις ανησυχίες της σχετικά με τον ρόλο της μητέρας. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην αγωνία που νιώθει για τα παιδιά της, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία, τόσο η σωματική όσο και η ψυχική, αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητά της. Μίλησε για την καθημερινότητά της με τον σύζυγο Τάσο Ιορδανίδη και τα δύο τους παιδιά, δηλώνοντας τυχερή για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει.

Η σημασία της υγείας πάνω απ' όλα

Η Θάλεια Ματίκα τόνισε με έμφαση τη σημασία της υγείας, ειδικά της ψυχικής υγείας, την οποία, όπως είπε, συχνά παραβλέπουμε. «Η υγεία και η ψυχική υγεία, είναι πολύ σημαντικό γιατί το προσπερνάμε. Αυτό και τίποτα άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η βασική της επιθυμία για τα παιδιά της είναι να είναι υγιή, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. «Θέλω τα παιδιά μου να είναι υγιή και σωματικά και ψυχικά. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ας γίνουν κακοί άνθρωποι και ας είναι υγιείς», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι όσο μεγαλώνει, έρχεται αντιμέτωπη με τη φθορά του ανθρώπου και ακούει διάφορα πράγματα που την επηρεάζουν, κάτι που την «στοιχειώνει».

Γονεϊκά θέματα και η καθημερινότητα

Η κυρία Ματίκα παραδέχτηκε ότι αντιμετωπίζει «γονεϊκά θέματα, όπως όλοι», τα οποία αρχίζουν να γίνονται ένα φορτίο. Σημείωσε πως με έναν μεγάλο κύκλο γνωριμιών, αρχίζει να ακούει και να μαθαίνει διάφορα, κάνοντας την ευχή για υγεία να ακούγεται πλέον πραγματική και όχι τετριμμένη.

Αναφερόμενη στην οικογενειακή της ζωή, δήλωσε τυχερή για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη. Ο γιος της θα γίνει 14 ετών τον Ιανουάριο, ενώ η κόρη της μόλις έκλεισε τα 10. Προσπαθεί να είναι παρούσα ως μητέρα, όσο της το επιτρέπουν οι ψυχικές και σωματικές της δυνάμεις, βοηθώντας τα παιδιά της και με τα μαθήματα και με όλα.

Η απώλεια ψυχραιμίας και η κόπωση

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι, όπως όλες οι μητέρες, χάνει κάποιες φορές την ψυχραιμία της, με τα παιδιά της να την επαναφέρουν στην τάξη. «Μπορεί να μου πουν “μαμά τώρα κάνεις σαν τρελή” και το καταλαβαίνω κι εγώ ότι το κάνω, έχουν δίκιο», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλοι οι γονείς αφήνουν κάποια «τραύματα» στα παιδιά τους, όπως συνέβη και με τους δικούς της γονείς. «Δεν γίνεται, λες κι εγώ θα τα στιγματίσω κάπου, δεν είμαι τέλεια. Αλλά θα την πω τη συγγνώμη μου, θα κάνω πίσω», δήλωσε. Η κυρία Ματίκα συνέδεσε την κόπωση αυτή και με την ηλικία της, αναφέροντας ότι η μητέρα της ήταν πολύ νεότερη όταν τους είχε σε αυτές τις ηλικίες.

Η φύση και οι απαιτήσεις της σύγχρονης μητέρας

Η Θάλεια Ματίκα υπογράμμισε ότι η κόπωση των ετών είναι αναπόφευκτη. Εξήγησε ότι λόγω του «κυνηγητού της καριέρας», οι γυναίκες άρχισαν να κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Αν και αυτό είναι θεμιτό, η φύση, η οποία ορίζει να είναι κανείς πιο νέος, «κάτι ξέρει», όπως ανέφερε.

Η ίδια νιώθει ψυχική κόπωση και παραδέχτηκε ότι δεν είναι όπως όταν ήταν 30 ή 35 ετών. Το συζητάει συχνά με τις φίλες της, οι οποίες βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Κατέληξε λέγοντας ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι πρώτα οι ίδιες ψυχικά ήρεμες και να ζητούν βοήθεια μέσα στο σπίτι, χωρίς να προσπαθούν να είναι «σούπερ ήρωες». «Εγώ δεν είμαι σε καμία περίπτωση σούπερ ήρωας. Δεν θέλω να αποδείξω ότ», ολοκλήρωσε τη δήλωσή της.

Με πληροφορίες από: Topontiki