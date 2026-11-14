Κιτ επιβίωσης 72 ωρών από τη Θεσσαλονίκη: Ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο

Στη Θεσσαλονίκη, μια πρωτοβουλία προσφέρει λύση για όσους επιθυμούν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε πιθανό σενάριο έκτακτης ανάγκης. Ο Θοδωρής Θεοδουλίδης έχει δημιουργήσει ειδικά κιτ επιβίωσης 72 ωρών, τα οποία περιλαμβάνουν τρόφιμα με μεγάλη διάρκεια ζωής, νερό και βασικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Τα σακίδια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες ενός ατόμου για τρεις ημέρες, προσφέροντας αυτονομία σε περιπτώσεις κρίσεων ή φυσικών καταστροφών.

Ένα σακίδιο για κάθε ενδεχόμενο

Η ιδέα πίσω από τα κιτ επιβίωσης, όπως παρουσιάστηκε από τον Θοδωρή Θεοδουλίδη στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, εστιάζει στην ετοιμότητα των πολιτών. Κάθε σακίδιο είναι σχεδιασμένο να παρέχει τις απαραίτητες προμήθειες και τον εξοπλισμό για 72 ώρες, ένα χρονικό διάστημα κρίσιμο για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, από φυσικές καταστροφές μέχρι άλλες κρίσεις.

Το κόστος για ένα τέτοιο κιτ ανέρχεται περίπου στα 100 ευρώ, καθιστώντας την προετοιμασία προσβάσιμη σε ένα ευρύ κοινό. Ο δημιουργός του τονίζει ότι, παρόλο που το τέλος του κόσμου δεν φαίνεται κοντά, η προληπτική δράση είναι σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών απέναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα.

Περιεχόμενο με μεγάλη διάρκεια ζωής

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά των κιτ είναι η αντοχή των περιεχομένων τους στον χρόνο. Το φαγητό που περιλαμβάνεται μπορεί να διατηρηθεί έως και 40 χρόνια, ενώ το νερό έχει διάρκεια ζωής που φτάνει τα 50 χρόνια. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα κιτ μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Το μενού των γευμάτων είναι πλούσιο και ποικίλο, ξεφεύγοντας από τις συνηθισμένες συνθήκες επιβίωσης. Περιλαμβάνει επιλογές όπως κοτόπουλο με ρύζι, μακαρόνια με κιμά, κεφτεδάκια, ακόμα και πουτίγκα μήλου. Όλα τα γεύματα είναι έτοιμα προς κατανάλωση, χωρίς να απαιτείται η προσθήκη νερού ή μαγείρεμα, προσφέροντας άμεση λύση για τη διατροφή. Υπάρχουν επίσης ειδικές επιλογές για βρέφη και χορτοφάγους, καλύπτοντας διαφορετικές διατροφικές ανάγκες.

Εξοπλισμός πρώτης ανάγκης και προσαρμογή

Πέρα από τα τρόφιμα και το νερό, τα σακίδια περιέχουν και μια σειρά από εξοπλισμό πρώτης ανάγκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενεργειακές μπάρες, ένας φακός που λειτουργεί με δυναμό και ηλιακό πάνελ, ισοθερμικές κουβέρτες για προστασία από το κρύο, καθώς και ένας συναγερμός έκτακτης ανάγκης που παράγει ήχο 140 ντεσιμπέλ, ικανός να τραβήξει την προσοχή σε περίπτωση κινδύνου.

Ο Θοδωρής Θεοδουλίδης διευκρίνισε ότι οι 72 ώρες αναφέρονται στο χρονικό διάστημα για το οποίο έχει σχεδιαστεί το κιτ να καλύψει τις ανάγκες, και όχι στη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Επιπλέον, το περιεχόμενο κάθε κιτ μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας ολόκληρης οικογένειας, χωρίς να είναι απαραίτητο κάθε μέλος να διαθέτει το δικό του ξεχωριστό σακίδιο, προσφέροντας ευελιξία και οικονομία.

Αυξημένο ενδιαφέρον και ευρωπαϊκή συζήτηση

Σύμφωνα με τον δημιουργό των κιτ, το ενδιαφέρον για αυτά τα προϊόντα έχει σημειώσει αισθητή αύξηση τις τελευταίες 14 ημέρες. Πολλοί πολίτες αναζητούν πληροφορίες και προχωρούν σε αγορές, δείχνοντας μια αυξανόμενη τάση για προσωπική ετοιμότητα.

Ο Θοδωρής Θεοδουλίδης εκτιμά ότι αυτή η κινητικότητα συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε διάφορες έκτακτες καταστάσεις. Η ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση κρίσεων φαίνεται να επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών και να ενισχύει την αγορά των κιτ επιβίωσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis