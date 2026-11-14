Επιχείρηση σύλληψης λύκαινας στη Χαλκιδική μετά από δάγκωμα παιδιών

Μια οργανωμένη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο πυκνό δάσος του όρους Ίταμος, πάνω από τον Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής, με σκοπό τη σύλληψη μιας λύκαινας, γνωστής ως «Ασπασία». Η λύκαινα αυτή κατηγορείται ότι δάγκωσε δύο παιδάκια στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και ειδικών.

Το ιστορικό των επιθέσεων

Η «Ασπασία» και ο σύντροφός της, ο «γαμπρός», λημέριαζαν μέχρι πριν λίγο καιρό στο όρος Ίταμος, ανάμεσα στα πεύκα και τα έλατα. Όσο εξασφάλιζαν την τροφή τους στα ορεινά, το ζευγάρι δεν ενοχλούσε τον άνθρωπο.

Ωστόσο, όταν ο «επιούσιος» έγινε δυσεύρετος, το ένστικτο της επιβίωσης οδήγησε την «Ασπασία» και τον σύντροφό της να κατεβαίνουν συχνά στις παρυφές του Νέου Μαρμαρά. Εκεί, αναζητούσαν τροφή στα σκουπίδια ή κυνηγούσαν αδέσποτα σκυλιά και γάτες. Σε μία από αυτές τις εξόδους, η «Ασπασία» δάγκωσε δύο παιδάκια.

Το περιστατικό έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, ειδικά στη Σερβία, καθώς τα παιδιά είχαν ταξιδέψει από εκεί για διακοπές στη Χαλκιδική με τους γονείς τους.

Η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης

Έκτοτε, το ζεύγος των λύκων καταζητείται στο πλαίσιο ενός οργανωμένου σχεδίου. Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν το δασαρχείο και ειδικοί της οργάνωσης «Καλλιστώ», οι οποίοι εργάζονται για τον εντοπισμό και την παγίδευση των ζώων.

Ο αρσενικός λύκος, ο «γαμπρός», συνελήφθη ήδη και του πέρασαν κολάρο με τσιπάκι, μέσω του οποίου παρακολουθούνται διαρκώς οι κινήσεις του. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα δεν είναι ο αρσενικός λύκος, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «ήσυχος», αλλά η «επιθετική» και «πονηρή» «Ασπασία», η οποία ήταν και η δράστις των επιθέσεων κατά των παιδιών.

Η συμπεριφορά της «Ασπασίας» και του συντρόφου της

Ειδικός που γνωρίζει την επιχείρηση υλοποίησης του σχεδίου επί του πεδίου, ανέφερε ότι η λύκαινα κατάφερε πολλές φορές να ξεφύγει από τα «μπλόκα» και τις παγίδες των διωκτών της. Η «Ασπασία» έμαθε να μπαίνει μέσα στον Μαρμαρά σχεδόν καθημερινά και να τρέφεται με γάτες κάθε μία, δύο ή τρεις μέρες.

Μάλιστα, η ίδια έπαιρνε το θήραμά της και το πήγαινε στον σύντροφό της, τον «γαμπρό», ο οποίος δεν παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά. Ο «γαμπρός» του ζευγαριού εμφανίζει φοβική συμπεριφορά, το πολύ πολύ άρπαζε καμιά κότα καμιά φορά κι αυτό ήταν όλο. Η φοβική συμπεριφορά είναι και η πιο επιθυμητή, καθώς το ιδανικό είναι τα άγρια ζώα να φοβούνται τον άνθρωπο και να εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιοποικιλότητα και την υγεία των οικοσυστημάτων, μακριά από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Οι δυσκολίες στην παγίδευση

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της «Ασπασίας» γίνονται από συνεργεία, τα οποία χρησιμοποιούν ντρόουν για να παρακολουθούν το ζευγάρι των λύκων. Η παρακολούθηση διευκολύνεται μέσω της ραδιοσήμανσης του κολάρου του «γαμπρού», το οποίο μεταδίδει πληροφορίες για τη θέση όπου βρισκόταν. Παρόλα αυτά, η «Ασπασία» αντιλαμβάνεται την παγίδα και διεφεύγει με επιτυχία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φθινόπωρο η επιχείρηση δυσκόλεψε σημαντικά. Η έξυπνη λύκαινα αντιλήφθηκε την αλλαγή περιβάλλοντος στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, λόγω της αποχώρησης των τουριστών, και μετακόμισε με τον σύντροφό της σε ψηλότερη περιοχή του όρους Ίταμου, καθιστώντας τον εντοπισμό της ακόμα πιο δύσκολο.

Ο στόχος της επιχείρησης

Το σχέδιο σύλληψης της «Ασπασίας» έχει ως τελικό στόχο τον «εγκλεισμό» της σε ένα «αναμορφωτήριο». Αυτή η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για την προστασία της τοπικής κοινωνίας, ιδίως των παιδιών, και την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ της άγριας ζωής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki