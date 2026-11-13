Βεβήλωσαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι με νεοναζιστικά σύμβολα

Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, σχεδιάζοντας με κόκκινο σπρέι ναζιστικά και νεοναζιστικά σύμβολα πάνω στο γλυπτό. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στην οδό Παύλου Φύσσα, προκαλώντας άμεσες αντιδράσεις. Το μνημείο, που βρίσκεται στο σημείο της δολοφονίας του αντιφασίστα μουσικού, έχει ήδη καθαριστεί από τα σύμβολα.

Η νέα βεβήλωση και τα σύμβολα

Ο βανδαλισμός του μνημείου του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι έγινε το βράδι της Πέμπτης, με άγνωστους δράστες να χρησιμοποιούν κόκκινο σπρέι για να σχεδιάσουν διάφορα σύμβολα. Μεταξύ αυτών, ζωγράφισαν δύο «στόχους» και έναν κέλτικο σταυρό, σύμβολα που έχουν συνδεθεί με ακροδεξιές και νεοναζιστικές ομάδες και έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και από τη Χρυσή Αυγή.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε από τον Σύλλογο Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας», ο οποίος έκανε λόγο για νέα βεβήλωση του μνημείου. «Οι ναζί αποδεδειγμένα δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Βεβήλωσαν ξανά το μνημείο του Παύλου μέσα στη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σύλλογος σε ανάρτησή του, καταδικάζοντας την ενέργεια.

Η τοποθεσία του μνημείου και οι προηγούμενες επιθέσεις

Το μνημείο βρίσκεται στην οδό Παύλου Φύσσα, στην περιοχή που παλαιότερα ήταν γνωστή ως οδός Παναγή Τσαλδάρη. Αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς εκεί δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας το βράδι της 18ης Σεπτεμβρίου 2013. Ο μουσικός και αντιφασίστας ακτιβιστής έπεσε νεκρός από την επίθεση του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής, η οποία κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη εγκληματική οργάνωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το μνημείο του Παύλου Φύσσα βεβηλώνεται. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχες επιθέσεις με φασιστικά σύμβολα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες εικόνες που δημοσιεύτηκαν μετά τον πρόσφατο βανδαλισμό, τα κόκκινα σύμβολα έχουν πλέον σβηστεί και το μνημείο έχει καθαριστεί.

Αντιδράσεις και συνδέσεις με ακροδεξιές ενέργειες

Το περιστατικό προκάλεσε και την αντίδραση της Νέας Αριστεράς, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά». Το κόμμα συνέδεσε τον βανδαλισμό με την ευρύτερη επανεμφάνιση ακροδεξιών ενεργειών, κάνοντας αναφορά και στην πρόσφατη αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστήριξε ότι οι επιθέσεις σε αντιφασιστικά σύμβολα και σε μετανάστες δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Κατήγγειλε επίσης την προσπάθεια της Ακροδεξιάς να αποκτήσει ξανά παρουσία στην πολιτική ζωή και στις γειτονιές. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον πρόσφατο βανδαλισμό της τοιχογραφίας του Παύλου Φύσσα στο Πανεπιστήμιο Καβάλας.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και οι επιπτώσεις

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013 είχε προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αποτέλεσε μία από τις καθοριστικές υποθέσεις που οδήγησαν στην αποκάλυψη της εγκληματικής δράσης της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η Δικαιοσύνη έκρινε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση.

Το περιστατικό του βανδαλισμού έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά, στα μέσα Οκτωβρίου, ακροδεξιοί με σχέσεις με τη νεοναζιστική οργάνωση propatria μαχαίρωσαν αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta