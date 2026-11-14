Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε κλείσιμο σταθμών του μετρό στη γραμμή 2 για έργα

Τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό, οι «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια», θα κλείνουν νωρίτερα από το καθορισμένο ωράριο, συγκεκριμένα στις 21:40, για δύο χρονικά διαστήματα εντός του Νοεμβρίου. Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την Κυριακή 15 έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, καθώς και από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, πραγματοποιούνται λόγω των εντατικών εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών.

Οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών

Οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο δίκτυο του Μετρό της Αθήνας βρίσκονται πλέον στο τελικό τους στάδιο, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ. Μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών στη Γραμμή 3, η προσοχή και οι προσπάθειες μετατοπίζονται τώρα στη Γραμμή 2.

Συγκεκριμένα, στη Γραμμή 2, ένα σημαντικό τμήμα των εργασιών έχει ήδη ολοκληρωθεί, καλύπτοντας την περιοχή μεταξύ των σταθμών Σεπόλια και Δάφνη. Το επόμενο στάδιο των εργασιών θα επικεντρωθεί στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια και θα διεξάγεται κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στο επιβατικό κοινό.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 2

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για δύο διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος ξεκινά από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Η δεύτερη περίοδος θα ξεκινήσει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία τους θα διακόπτεται δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό. Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2, κατά τις ώρες που θα εκτελούνται οι εργασίες, θα διεξάγεται αποκλειστικά μεταξύ των σταθμών Αττική και Ελληνικό.

Εναλλακτική εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών που επηρεάζονται από τις παραπάνω ρυθμίσεις, ο ΟΑΣΑ έχει προβλέψει τη δρομολόγηση μιας προσωρινής λεωφορειακής γραμμής. Η γραμμή αυτή, με την ονομασία Χ26, θα λειτουργεί ως κυκλική διαδρομή, συνδέοντας τον «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ» με τον «ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ».

Η προσωρινή αυτή γραμμή θα είναι διαθέσιμη τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, ξεκινώντας από τις 21:40 και μέχρι τη λήξη της κανονικής κυκλοφορίας του Μετρό. Θα συνδέει τους σταθμούς «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος», «Σεπόλια», «Μεταξουργείο» και «Ομόνοια». Σημειώνεται ότι η λεωφορειακή γραμμή Χ26 δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς «Σεπόλια», «Αττική» και «Σταθμό Λαρίσης».

Αναλυτική διαδρομή και στάσεις της γραμμής Χ26

Η διαδρομή της προσωρινής λεωφορειακής γραμμής Χ26 περιλαμβάνει συγκεκριμένες στάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Ως προσωρινή αφετηρία έχει οριστεί ο «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ», ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια, το λεωφορείο θα πραγματοποιεί στάση στον «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ», σε προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη, μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως.

Η διαδρομή συνεχίζεται με τις υπάρχουσες στάσεις «ΚΑΔΜΟΥ» επί της λεωφόρου Λένορμαν, «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη και «ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» επί της οδού Αναπαύσεως. Για την επιστροφή, η διαδρομή ακολουθεί την αντίστροφη πορεία, με στάσεις στις υπάρχουσες «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη, «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, «ΚΑΔΜΟΥ» επί της λεωφόρου Λένορμαν, «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» επί της οδού Αχιλλέως, και καταλήγει ξανά στην προσωρινή αφετηρία του «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ».

Δήλωση της ΣΤΑΣΥ για την αναγκαιότητα των έργων

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ εξέφρασε την κατανόησή της για την αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλέσουν οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις στο επιβατικό κοινό. Ωστόσο, τονίζει ότι οι εργασίες αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών έργων αντικατάστασης των σιδηροτροχιών.

Σύμφωνα με τη δήλωση της ΣΤΑΣΥ, τα έργα αυτά θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του δικτύου του Μετρό.

Με πληροφορίες από: Topontiki