Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo επιστρέφει στο Ηράκλειο για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στις έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αναμένεται να επιστρέψει στο λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Το πλοίο έχει ναυλωθεί από την εταιρεία NEXANS και η επιστροφή του στην Κρήτη αποτελεί μέρος του προγραμματισμού των εργασιών.

Βασικός σκοπός αυτής της επιστροφής είναι η πραγματοποίηση τεχνικών ελέγχων, καθώς και η αλλαγή πληρώματος. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης βρίσκεται παράλληλα στο επίκεντρο της διπλωματικής έντασης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Η επιστροφή του Abeille Marengo στην Κρήτη

Η επιστροφή του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, εντάσσεται σε μια προγραμματισμένη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών ελέγχων στον εξοπλισμό του πλοίου, καθώς και την αλλαγή του πληρώματος που στελεχώνει το σκάφος.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι το Abeille Marengo θα επιστρέψει στο λιμάνι του Ηρακλείου άλλες 10 έως 15 φορές μέσα στους επόμενους πέντε μήνες, ακολουθώντας τον καθορισμένο προγραμματισμό των εργασιών.

Το στρατηγικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται ως στρατηγικής σημασίας, καθώς αποσκοπεί στην ενεργειακή σύνδεση της Κύπρου με την Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της νήσου.

Παράλληλα με τη σημασία του για την ενεργειακή υποδομή, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει αναδειχθεί σε σημείο τριβής και διπλωματικής έντασης μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας, προσδίδοντας μια επιπλέον διάσταση στις εξελισσόμενες εργασίες στην περιοχή.

Η επανεκκίνηση των ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο

Η αποστολή του Abeille Marengo ξεκίνησε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, όταν το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου. Ο απόπλους αυτός σηματοδότησε την επανεκκίνηση των ερευνών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μετά από μια περίοδο διακοπής των εργασιών.

Η διακοπή των εργασιών είχε συμβεί το καλοκαίρι του 2024, εξαιτίας της έντασης που είχε προκληθεί με την Τουρκία στην περιοχή της Κάσου. Με την επανεκκίνηση, το πλοίο ανέλαβε εκ νέου το έργο της χαρτογράφησης και των ερευνών για την υποθαλάσσια διασύνδεση.

Οι εργασίες χαρτογράφησης του θαλάσσιου πυθμένα

Μετά τον απόπλου του, το Abeille Marengo ξεκίνησε αρχικά εργασίες βαθμονόμησης και ελέγχου των επιστημονικών οργάνων που διαθέτει. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη και απαραίτητη για τη διασφάλιση της ακριβούς λειτουργίας του εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη λεπτομερή χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα.

Στη συνέχεια, το ερευνητικό πλοίο προχώρησε στις προβλεπόμενες ερευνητικές εργασίες, ακολουθώντας πιστά τις συντεταγμένες που είχαν δοθεί από την ελληνική και την κυπριακή NAVTEX. Οι έρευνες αυτές έχουν ως στόχο τη λεπτομερή αποτύπωση του βυθού, προκειμένου να προσδιοριστούν οι καταλληλότερες συνθήκες για τη μελλοντική εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Η έκδοση της ελληνικής NAVTEX

Ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη των ερευνών είχε προηγηθεί στις 6 Νοεμβρίου, όταν η ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία εξέδωσε τη σχετική NAVTEX για τη διεξαγωγή των ερευνών. Η ναυτική αυτή οδηγία καλύπτει ένα χρονικό διάστημα από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Μαρτίου 2027.

Η NAVTEX προσδιορίζει με ακρίβεια τη θαλάσσια περιοχή εντός της οποίας θα κινηθεί και θα δραστηριοποιηθεί το ερευνητικό πλοίο. Η έκδοση της ναυτικής οδηγίας ακολούθησε την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών αδειοδότησης από την ελληνική πλευρά, έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί από την εταιρεία Nexans για λογαριασμό της εταιρείας Great Sea Interconnector.

Με πληροφορίες από: Enikos