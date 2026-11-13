Οι Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν στους συντελεστές του σεναρίου για το «Avengers: Doomsday»

Οι πιθανότητες επιστροφής των Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν στους εμβληματικούς ρόλους των Deadpool και Wolverine, αντίστοιχα, για την ταινία «Avengers: Doomsday» φαίνεται να αυξάνονται σημαντικά. Η είδηση προέκυψε μετά από έρευνα θαυμαστών στην ιστοσελίδα του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (WGA), όπου τα ονόματα των δύο ηθοποιών εμφανίζονται ανάμεσα στους συντελεστές του σεναρίου. Αυτή η εξέλιξη τροφοδοτεί τις συζητήσεις για την παρουσία τους στο πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ της Marvel.

Η ανακάλυψη στην ιστοσελίδα του WGA

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από το Variety, θαυμαστές του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel «ξεσκόνισαν» την επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (WGA). Εκεί, κατάφεραν να εντοπίσουν τους συντελεστές του σεναρίου για την ταινία «Avengers: Doomsday».

Προς έκπληξή τους, τα ονόματα των Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν φιγουράρουν ανάμεσα στους συνολικά δέκα σεναριογράφους που συνέβαλαν στο πρότζεκτ. Η ανακάλυψη αυτή πυροδότησε άμεσα συζητήσεις και εικασίες σχετικά με τον ρόλο των δύο ηθοποιών στην ταινία, πέρα από την πιθανή ερμηνευτική τους συμμετοχή.

Η σεναριακή συμβολή των Ρέινολντς και Τζάκμαν

Η συμμετοχή του Ράιαν Ρέινολντς στη συγγραφή σεναρίων δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο δημοφιλής ηθοποιός είχε ήδη συμβάλει στο σενάριο τόσο της ταινίας «Deadpool 2» όσο και του επερχόμενου «Deadpool & Wolverine», δείχνοντας την ενεργή του εμπλοκή στη διαμόρφωση των χαρακτήρων του.

Αντίθετα, για τον Χιου Τζάκμαν, η αναφορά του ως σεναριογράφου για το «Avengers: Doomsday» αποτελεί την πρώτη του επίσημη σεναριακή καταγραφή. Αυτή η νέα πτυχή της καριέρας του ενισχύει τα σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει στον ρόλο του Wolverine, πιθανώς έχοντας συνεισφέρει ο ίδιος στη διαμόρφωση των διαλόγων για τον θρυλικό του χαρακτήρα.

Οι βασικοί σεναριογράφοι και οι συντελεστές «πρόσθετου υλικού»

Τη βασική υπογραφή του σεναρίου για την ταινία «Doomsday» φέρουν δύο αναγνωρισμένα ονόματα του χώρου: ο βετεράνος της Marvel, Στίβεν Μακφίλι, και ο Μάικλ Γουόλντρον. Ο Στίβεν Μακφίλι έχει μακρά πορεία στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, ενώ ο Μάικλ Γουόλντρον είναι γνωστός ως δημιουργός της σειράς «Loki» και σεναριογράφος της ταινίας «Doctor Strange in the Multiverse of Madness». Και οι δύο θα βρίσκονται στους τίτλους αρχής της ταινίας.

Εκτός από τους βασικούς σεναριογράφους, το Σωματείο Σεναριογράφων Αμερικής καταγράφει άλλους οκτώ συντελεστές στην κατηγορία «πρόσθετο υλικό». Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται οι Έρικ Πίρσον, γνωστός από το «The Fantastic Four: First Steps», οι Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς από το «Spider-Man: Brand New Day», καθώς και ο Τζεφ Λόβνες της ταινίας «Ant-Man and the Wasp: Quantumania».

Την ομάδα των συντελεστών συμπληρώνουν οι Άντριου Λάνχαμ και Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, οι οποίοι έχουν εργαστεί στην ταινία «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings». Σε αυτή την κατηγορία, όπως προαναφέρθηκε, συγκαταλέγονται και οι Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν, επιβεβαιώνοντας τη συνεισφορά τους στο σενάριο της ταινίας.

Η αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η απάντηση του Ρέινολντς

Η είδηση της σεναριακής συμμετοχής των δύο ηθοποιών διαδόθηκε με ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους λάτρεις των κόμικς και του κινηματογράφου. Ο δημοσιογράφος Ντάνιελ Ρίχτμαν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε την απορία του ρωτώντας: «Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν έγραψαν μέρος του Avengers: Doomsday;».

Η αντίδραση του Ράιαν Ρέινολντς στην ανάρτηση του Ρίχτμαν ήταν αινιγματική. Ο ηθοποιός αναδημοσίευσε το συγκεκριμένο ποστ, συνοδεύοντάς το με ένα απόσπασμα από την ταινία «Deadpool & Wolverine». Αυτή η κίνηση θεωρήθηκε από πολλούς ως μια έμμεση επιβεβαίωση της εμπλοκής του, ενισχύοντας περαιτέρω τις εικασίες για την παρουσία του στην ταινία «Avengers: Doomsday».

Το πολυπληθές καστ της ταινίας

Η ταινία «Avengers: Doomsday» αναμένεται να συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό και πολυπληθές καστ, με πολλά γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ. Μεταξύ των ηθοποιών που συμμετέχουν είναι οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Χέμσγουορθ, Άντονι Μάκι, Σεμπάστιαν Σταν και Πολ Ραντ, οι οποίοι έχουν ήδη καθιερωθεί στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Στο καστ προστίθενται επίσης οι Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Φλόρενς Πιου, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ντέιβιντ Χάρμπουρ. Την ομάδα συμπληρώνουν οι Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Τομ Χίντλστον, Ντάνι Ραμίρεζ, Κέλσι Γκράμερ και Άλαν Κάμινγκ, υποδηλώνοντας την παρουσία πολλών αγαπημένων χαρακτήρων και νέων προσθηκών που θα διαμορφώσουν την πλοκή της ταινίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki